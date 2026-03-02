El Ayuntamiento de Logroño incorpora ocho nuevas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño amplía con ocho nuevas plazas el número de aparcamiento reservados para personas con discapacidad y supera las 370 plazas repartidas por toda la ciudad. Estos ocho nuevos estacionamientos no precisan de obras para su adecuación, por lo que se está ya trabajando en su acondicionamiento.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con la presidenta de La Rioja sin Barreras, Mari Cruz Cabello, y la presidenta de CERMI, Manoli Muro, ha visitado este lunes una de las actuaciones de transformación de una plaza de aparcamiento para la señalización como espacio reservado para persona con discapacidad, en la calle San Gregorio.

En palabras del edil, "el Ayuntamiento de Logroño tiene como prioridad mejorar la movilidad de sus vecinos y hacer de Logroño una ciudad más accesible e inclusiva, y por ello ya se están habilitando estas ocho nuevas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad".

Según ha informado Andrés, desde el Consistorio hay proyectados nuevos espacios de aparcamiento para un futuro próximo, pero "estos primeros ocho, que estarán operativos al completo este miércoles 4 de marzo, no precisaban obra para su acondicionamiento, por lo que se han podido llevar a cabo sin demora, dando una respuesta rápida a la ciudadanía".

"En la segunda fase de este programa -ha añadido el edil- se habilitarán más espacios de aparcamiento que sí necesitarán obra y para los que se está trabajando ya en el proyecto".

Como ha informado el concejal, "estas actuaciones buscan dar respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos y que son pequeños pasos para hacer de Logroño una ciudad mucho más comprometida e inclusiva".

Con estas ocho, ya son más de 370 las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad repartidas por toda la ciudad.

En concreto, en cuanto a la ubicación de los nuevos aparcamientos de la primera fase, es decir, sin obra, están en Avenida de Bailén, 2, junto a General Urrutia (margen norte); calle Poniente, 14 (margen este); calle La Campa, 6 (junto a plaza existente); calle Tudela, 14 (margen norte); aparcamiento San Gregorio, junto al acceso al párking; calle Duques de Nájera, 1, junto a Vara de Rey; calle Marqués de Larios, 30; y Avenida de la Paz, junto a calle Valdelanas, margen norte.