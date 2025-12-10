El Ayuntamiento de Logroño licita la venta de siete parcelas municipales en Las Cañas, por 2,7 millones

Archivo - Imagen de archivo del Polígono Las Cañas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado sacar a licitación la enajenación de siete parcelas, adscritas al Patrimonio Municipal del Suelo, en el Polígomo Industrial Las Cañas "para su licitación y la implantación de industrias que contribuyan a la consolidación del tejido productivo de la ciudad".

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, las parcelas, destinadas a la edificación industrial, suman cerca de 54.000 metros cuadrados de superficie y parten con 2,7 millones de presupuesto de licitación.

En concreto, son las siguientes:

Parcela M2-P2, de 1.976,92 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 110.246,69 euros (IVA incluido).

Parcela M14-P1, de 10.265,20 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 555.286,73 (IVA incluido).

Parcela M15-P1, de 4.180,91 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 226.162,69 (IVA incluido).

Parcela M15-P2, de 16.159,09 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 874.111,93 (IVA incluido).

Parcela M16-P2, de 7.965,49 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 364.254,02 (IVA incluido).

Parcela M29-P2, de 4.728 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 255.756,89 (IVA incluido).

Parcela M32-P2, de 8.466,42 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 372.260,70 (IVA incluido).

La portavoz municipal ha destacado que "tenemos constancia de que ya hay varias empresas que se han interesado por estos terrenos, así que sí existe interés".

Con todo, ha detallado que "vamos a darle difusión para que ese interés aumente entre todas las empresas que puedan querer ubicarse en este polígono".

Una infraestructura, en la que "además de esta enajenación de parcelas, también se está mejorando la electrificación y otros aspectos que pueden dar lugar a que este polígono se convierta en uno de los más potentes de la ciudad de Logroño".

En este sentido, Celia Sanz ha recordado además que "esta actuación se lleva a cabo en paralelo al Plan Municipal de Mejora de los Polígonos Industriales 2024-2027, en el que el Ayuntamiento de Logroño invierte una media de 1,5 millones de euros al año para renovar, mejorar e impulsar los polígonos industriales de la ciudad: Cantabria, Las Cañas y La Portalada".

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 010.

El Servicio de Atención al Ciudadano, también conocido como 010, representa la principal puerta de acceso de logroñeses y logroñesas al Ayuntamiento de Logroño, pues permanece a su disposición tanto de forma presencial como telefónica y telemática.

Entre los servicios que ofrece figuran, por ejemplo, la solicitud y recogida de volantes de empadronamiento, necesarios para muchos trámites sin necesidad de solicitar un certificado; la gestión del bonobús para el servicio de transporte urbano; y otras gestiones de carácter sencillo, como la recogida de impresos o la solicitud de información, etc.

Para continuar ofreciendo este servicio a los ciudadanos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de servicio de atención, información a la ciudadanía y gestión telefónica a través del 010 a la empresa JIG Easy Services, S.L. por una cuantía de 803.507,76 euros (IVA incluido), que se desglosa en tres anualidades:

Año 2026 (del 15 de enero al 30 de noviembre): 351.534,65 euros (IVA incluido).

Año 2027 (del 1 de diciembre de 2026 al 30 noviembre de 2027): 401.753,87 euros (IVA incluido).

Año 2028 (del 1 de diciembre de 2027 al 14 de enero de 2028): 50.219,24 euros (IVA incluido).

NUEVAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS CULTURALES.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas culturales impulsadas por entidades sin ánimo de lucro que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión, de manera definitiva, por una cuantía total de 45.000 euros, la concesión provisional de las ayudas a 19 entidades, que, en concreto, son:

CLA PEPE Eizaga ('49.º Ciclo Nacional de Zarzuela'): 6.284,85 euros.

Ateneo Riojano ('Más allá de las letras 2025'): 5.915,15 euros.

La carcoma durmiente ('Focus'): 5.000 euros.

Fundación Ibercaja ('Cinefórum'): 2.5000 euros.

Rioja Filarmonía ('Encuentros sonoros'): 2.5000 euros.

Fundación Caja Rioja ('Mocroescena'): 2.5000 euros.

La Rioja Big Band ('Riojazz 25'): 2.500 euros.

Orfeón Logroñés (recuperación de música riojana): 2.500 euros.

Invertebrados Asociación Cultural ('Jornadas de pensamiento crítico'): 2.500 euros.

Coro Sinfónico de La Rioja (actividades musicales y conciertos): 2.500 euros.

Cineclub El Arrebato ('Homenaje a Iván Zulueta'): 1.500 euros.

Asociación de tango El Firulete ('Tango con Ñ'): 1.500 euros.

Coral Cantemos (intercambio coral): 1.500 euros.

Asociación Igual a Ti ('Cantando juntos'): 1.000 euros.

PERCU Rioja ('Madera, metal y tradición'): 1.000 euros.

ARSIDO ('Primavera Down'): 1.000 euros.

Asociación cultural peña taurina El Quite ('Certamen de pintura taurina'): 1.000 euros.

Asociación Cultural Bona Cántica ('Proyecto Bona Cántica 2025): 1.000 euros.

Grupo cultural micológico VERPA (difusión y conocimiento de la micología de Logroño): 800 euros.

AYUDAS PARA INICIATIVAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.

Con el objetivo de apoyar las iniciativas de dinamización turística que se desarrollan en la ciudad, más allá de las actividades de ámbito municipal, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con dos líneas de ayuda para impulsar este tipo de proyectos.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 19 ayudas que suman una cuantía total de 214.157,27 euros a través de las dos líneas de subvenciones existentes:

Línea 1. Destinada a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro (110.000 euros), que se han dado en concreto a:

Club de Marketing de La Rioja ('Wine Land 2025'): 10.439,60 euros.

Club de Marketing de La Rioja ('Premios Vid 2025'): 10.647,30 euros.

ARPA Autismo Rioja ('Dorotea y el misterio del peregrino eterno'): 20.879,20 euros.

Asociación de Hosteleros de la Zona Laurel (proyecto turístico zona Laurel 2025): 20.463,79 euros.

La Rioja Sin Barreras (guía web de Logroño accesible): 15.663,57 euros.

Asociación Cultural Chaman Artes Escénicas (pasos-corredor de arte al aire libre): 21.294,60 euros.

Línea 2. Destinada a empresas y autónomos (104.157,27 euros), que han sido para:

Bodegas Franco-Españolas (agenda cultural Bordón y Diamante 2025): 16.758,72 euros.

Viña Ijalba ('Fiesta del vino blanco 2025'): 3.192,16 euros.

Cross Market Marketing & Comunicación (turismo MICE, enoturismo y turismo gastronómico): 3.192,16 euros.

Gestión de Eventos y Actividades Culturales ('Femenino y singular'): 9.079,46 euros.

Ignacio Faulín ('II Planeta Rioja'): 12.717,19 euros.

Cencerro Producciones ('El eco de la sierra'): 8.328,66 euros.

Casa de la Imagen ('IV Encuentro'): 9.320,68 euros.

Cámara Oscura ('San Bartolomé, la plaza del arte'): 12.272,17 euros.

Sonia Marisa de Oliveira ('La loca historia de Logroño'): 4.804,39 euros.

Fernando Arturo Vílchez ('Un veneno filmado'): 2.361,37 euros.

Sonia Marisa de Oliveira ('Logroño negro'): 4.534,43 euros.

Jorge Luis Tesone ('Las Cien Tiendas'): 4.029,32 euros.