El Ayuntamiento de Logroño pide ampliar el plazo hasta fin de año para ejecutar Fondos UE relacionados con el comercio

Miguel Sáinz confirma que el Mercado de San Blas abrirá en junio

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pedirá una ampliación de plazo de ejecución del proyecto 'Modernización del Comercio local' en el que está incluido la actuación del Mercado de San Blas y que cuenta con financiación europea por un importe de 4.126.614 euros.

La ampliación, que, según ha informado este jueves el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, se aprobó ayer en Junta de Gobierno Local, plantea que la ejecución del proyecto en algunas de sus actuaciones se pueda extender hasta el 31 de diciembre de este 2024.

Esta cuantía se destinará a la reforma para modernizar instalaciones, su accesibilidad y su equipamiento y también para actuaciones de digitalización. Todo, enmarcado en el proyecto general de reforma del Mercado de San Blas, unas obras que, como ha confirmado Miguel Sáinz, "finalizarán en el próximo mes de junio, como estaba previsto".

El edil ha detallado que, respecto a los trabajos para digitalización, objeto de la ampliación de plazo, "en este proyecto está incluida la activación de una plataforma de Marketplace, un escaparate virtual y de venta on line ya ejecutado pero al que el actual Gobierno local le dará continuidad mejorándolo e introduciendo nuevas ventajas que lo hagan más atractivo".

"Se trata de un modelo heredado del mandato anterior -ha dicho Sáinz-, contando con una plataforma única, un modelo fracasado ya en muchos sitios, que se puso en marcha de manera no consensuada, y que no nos convence, pero que vamos a sostener porque no queremos perder fondos europeos. Lo que sí vamos a hacer es redireccionarlo y ajustarlo para que sea más atractivo".

Así, ha comentado que se van a introducir descuentos en los aparcamientos de la ciudad para la gente que compre en la plataforma; parte de los bonos descuento comerciales se descargarán desde esta plataforma; y también se introducirán descuentos y bonificaciones en actividades culturales y deportivas para quien compre a través de la plataforma.

OTROS PROYECTOS.

El concejal ha detallado igualmente que hay otros proyectos relacionados con la modernización y digitalización del comercio local que cuentan con financiación europea como 'Logroño destino de compras' en el que se incluye Cien Tiendas y el de 'Inteligencia artificial al servicio del comercio'.

Así, la cuantía total para digitalización del comercio local que cuenta con financiación europea asciende a 260.000 euros de los tres proyectos mencionados.

De esta cuantía, 144.000 euros se destinarán al mantenimiento y asesoramiento a los comercios sobre la plataforma 'Marketplace' con el objetivo de que participen tanto en el escaparate virtual como en la venta on line.

Se llevará a cabo además una campaña de promoción del 'Marketplace' entre los vecinos de la ciudad y de fuera de la ciudad. Se incidirá en la sensibilización al comercio local sobre la necesidad de posicionarse en internet y poner en marcha canales de venta on line propios, para lo que se contará con una partida de 80.000 euros.

Otra de las iniciativas que se va a poner en marcha es la de acometer una acción de puesta en valor de escaparates vacíos incluyendo el arte en los mismos, proyecto para el que el Ejecutivo local ya se ha puesto en contacto con la ESDIR y el Colegio Oficial de Decoradores.

Uno de los proyectos dentro de estas actuaciones con fondos UE, como han recordado tanto Sáinz como el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, en concreto, el relacionado con la Inteligencia Artificial, incluía la instalación de cámaras de seguridad y de control del tráfico de personas "que permitirán, por ejemplo, estudiar el flujo de personas en determinados entornos para averiguar usos comerciales o incluso turísticos".

Había ahí también una parte destinada "a la adquisición de un robot para repartir en el Casco Histórico, algo que rechazaron expresamente los propios comerciantes del Mercado San Blas y con ese dinero del robot, 60.000 euros, se ha llevado a mejorar la parte de sensibilización y formación al comercio en digitalización, que contaba solo con 20.000 euros".

Como ha apuntado Iglesias, "en el caso de las cámaras y de ciberseguridad más orientada en la calle, con el tema de reconocimiento de personas y demás, habrá cumplida información más adelante cuando se produzca la licitación", que será rápida, puesto que "el pliego está ya terminado".

El edil ha incidido en que "las ubicaciones están ya definidas por parte de la Policía Local y de los técnicos, tanto de la Unidad de Turismo como de la Unidad de Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Logroño", solo a falta de la autorización de Delegación del Gobierno y del TSJR "que va a ser en breves días, y llevaremos a Junta de Gobierno la licitación de ese contrato".

CIEN TIENDAS.

A preguntas de los periodistas, Miguel Sáinz se ha referido a la situación de las Cien Tiendas, recordando que "ya hace meses, hicimos un replanteamiento en materia de inversión de luminarias, de material ecológico, bancos, etc., al Ministerio que nos ha aceptado, y estamos justificando ese 60% que debemos justificar en plazo, no hay una noticia a fecha de hoy que añadir a eso".

En cuanto al resto, "el compromiso del equipo de Gobierno es iniciar el proyecto de licitación para las obras de las Cien Tiendas este año 2024, y efectivamente estamos en ello, lo vamos a hacer, además, y a diferencia del anterior equipo de Gobierno, vamos a involucrar directamente a todos los vecinos, comerciantes y propietarios de locales en ese proyecto".

"Va a haber un proyecto participativo y de escucha permanente para que ciertamente se sientan involucrados partícipes de ese proyecto de las Cien Tiendas, que siendo suyo también es de ciudad, y invertiremos en el proyecto el tiempo necesario para no fallar, para no errar, y que la obra se lleve a buen puerto durante el año 2025 y 2026", ha finalizado el concejal.