El Ayuntamiento de Logroño, premiado por su programa 'Quiérete bien, Quiéreme bien'

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha sido premiado por su 'Quiérete bien, Quiéreme bien', dentro de la iniciativa 'Contra el maltrato, tolerancia cero', que impulsan desde la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3. Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Igualdad, Celia Sanz.

"Lo vamos a recibir el día 30 de septiembre, será en la sede de Antena 3 y el programa por el que hemos recibido este premio es 'Quiérete Bien, Quiéreme Bien', que hemos desarrollado en centros educativos, no solamente para 5º y 6º de Primaria, sino también en los institutos para chavales de la ESO y de Bachillerato", ha detallado.

Ha recordado la edil que el programa 'Quiérete bien, Quiéreme bien' "tiene una trayectoria ya de varios años de éxitos", a lo que ha sumado que, en estos dos últimos ejercicios, "hemos ampliado la sensibilización, concienciación y prevención de situaciones de violencia machista".

Una serie de acciones que se han centrado "en temas tan candentes como puede ser la utilización de las redes sociales para el visionado de pornografía y cómo afecta eso al desarrollo personal de los chavales", además de que "hemos sido también un foco de detección de algunos casos que pudieran estar en plena ebullición a esas edades".

"Es un reconocimiento que hemos recibido y aquí quiero agradecer, como siempre hago públicamente, el trabajo que se hace desde la Concejalía de Igualdad y sobre todo también de la agente de Igualdad, Eva Lacarra, por el esfuerzo en que este programa se siga renovando", ha destacado Celia Sanz.

Como dato, la concejala ha apuntado que "este programa actualmente ha tenido una participación de 3.000 alumnos en diferentes centros educativos", con actuaciones que "tras el cuestionario de evaluación han sido recibidos con una aceptación importante y, desde luego, con una valoración también bastante alta".