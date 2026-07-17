El Ayuntamiento de Logroño prepara el entorno de la Fuente Murrieta de cara a la final del Mundial de Fútbol

Imagen de archivo de la celebración de una victoria de la Selección Española de Fútbol. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, que disputarán las selecciones de España y Argentina el domingo 19 de julio a las 21 horas, prepara el entorno de la Fuente Murrieta, lugar de celebración habitual de los éxitos deportivos.

En coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo de Policía Local participará en el dispositivo de seguridad que se desplegará en el entorno para que los aficionados puedan disfrutar del momento con plena seguridad en caso de victoria de la Selección Española.

Los agentes locales participarán en el operativo con diferentes actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico y el apoyo al resto de servicios municipales.

Para ello, durante el turno de tarde del domingo y el turno de noche del domingo al lunes el servicio estará reforzado con varias patrullas y oficiales, que podría incrementarse si fuese necesarios.

Varias patrullas estarán presenten en el Palacio de los Deportes y en su entorno, donde se prevé una importante afluencia de aficionados por la instalación de una pantalla gigante para ver el encuentro.

La Fuente Murrieta permanecerá desconectada y vaciada, así como las del Monumento a Espartero, en el Paseo del Espolón, y la de los Ilustres, en Gran Vía.

En caso de victoria del combinado nacional, ante la concentración de aficionados que se darán cita en Fuente Murrieta, se contarán los accesos al tráfico rodado a la rotonda de dicha fuente en la confluencia de las calles Javier Martínez Laorden con Trinidad; Murrieta con Gran Vía; Portales con Once de Junio; y Javier Martínez Laorden con Fuente Murrieta.

Se prevé que la reapertura al tráfico, así como un servicio extraordinario de limpieza de la zona, tengan lugar entre las 1 y las 3 horas, aproximadamente.

Finalmente, durante todo el fin de semana el Ayuntamiento iluminará con los colores rojo y amarillo el Puente de Piedra, la muralla del Revellín y la propia Fuente Murrieta. .