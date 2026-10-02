El Ayuntamiento de Logroño presenta a las AMPAS el programa 'Familia y Salud' para el curso 2026-2027

El Ayuntamiento presenta a las AMPAS el programa 'Familia y Salud' para el curso 2026-2027 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos logroñeses han podido conocer esta mañana a través de la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, las actividades que incluye el programa 'Familia y salud' para el curso 2026-27. Este programa se incluye en Logroño Salud y ofrece acciones en el ámbito escolar y comunitario, ya que trabaja con el objetivo de contribuir a mejorar la salud física y emocional de la ciudadanía logroñesa.

En este curso 2026-2027, el programa municipal 'Familia y Salud' volverá a ofrecer a las familias de la ciudad un completo repertorio de acciones educativas, formativas y preventivas para facilitar la labor de madres y padres en la consecución de un desarrollo saludable de sus hijos e hijas.

Estas actuaciones serán desarrolladas a lo largo del curso por un equipo de profesionales de la psicología que apoyarán la labor de las familias con diferentes formatos.

Sainz ha destacado que "a través de este programa, ofrecemos a las familias logroñesas espacios y actividades donde fomentar la salud y el bienestar físico, mental y emocional de todos sus miembros".

PROGRAMA DEL CURSO 2026-27

El programa comenzará con la celebración de charlas abiertas a las familias con fechas ya concretas y que se desarrollarán en La Gota de Leche:

15 de octubre. Aprendizaje: motivación y autonomía. Hora de estudiar.

27 de octubre. Comunicación en familia. Para comunicarnos de manera fluida y asertiva. Resolución de conflictos.

3 de noviembre. Apego seguro. Autonomía y seguridad en nuestros niños y niñas.

10 de noviembre. Comprendiendo la adolescencia: empatía para una mejor convivencia.

24 de noviembre. Pantallas e Infancia: uso saludable desde la primera infancia.

15 de diciembre. Redes Sociales y Adicciones sin sustancia: cómo prevenir y actuar.

Un segundo bloque de actividades será el constituido por talleres que se ofertan tanto a familias como a AMPAS y se organizan a demanda, previa inscripción. Cabe la posibilidad de inscribirse en grupo y las solicitudes ya han comenzado.

El amplio catálogo de talleres y actividades incluye contenidos sobre aspectos relacionados con la prevención de consumo de alcohol, la educación sexual, el autocuidado, la prevención frente al acoso, el fomento del buen uso de las TICs, la alimentación saludable o la resolución de conflictos, entre otros.

Se puede consultar esta programación en la web www.logrosaludable.es Destacan, dirigidos a las AMPAS, los talleres experienciales con dinámicas activas a través de las que se exploran las emociones de manera vivencial para poder trabajar luego en familia desde la educación positiva.

El programa oferta, además, los talleres prácticos de cocina saludable en familia 'De cocinitas a cocinillas', en la cocina de la Gota de Leche, en los que se elaboran recetas saludables, divertidas y que ayudan a reflexionar para conseguir una alimentación más sana en la familia.

Se ofrecen 3 talleres en los que se cocinan con los niños y niñas dos recetas que se degustan al final.

Esta amplia oferta se complementa con un servicio de Asesoría en salud y adicciones dirigido a padres y madres con sus hijos e hijas y que se atiende en tres formatos: presencial en La Gota de Leche, online o telefónico.

Está gestionado por profesionales de la psicología y aporta un espacio especializado y confidencial en el que resolver de forma individualizada inquietudes y dificultades que surgen en la educación. Nueva iniciativa 'EscúchaLO joven'.

En la reunión celebrada esta mañana también se ha informado a las asociaciones de familias de los centros educativos de la ciudad sobre una nueva iniciativa municipal: 'EscúchaLO joven'.

Según ha explicado la concejala, esta iniciativa se dirige a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 17 años y ofrece espacios de escucha de forma presencial, en las ludotecas y centros jóvenes, o telefónica. Serán escuchados por monitores de centros jóvenes, ludotecas y personal de los programas de Logroño Salud y podrán plantear tanto sus propuestas y sugerencias para mejorar su entorno o la ciudad, como indicar alguna inquietud de cualquier tipo.

El equipo de psicólogos de Logroño Salud impartirá sesiones formativas para el monitorado de centros jóvenes y ludotecas, de cara a esta labor de escucha de adolescentes y jóvenes.

DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO ANTERIOR

La concejala de Políticas de Familia ha destacado el importante seguimiento que registró el programa ' Familia y Salud' en su edición del año pasado. En el curso escolar 2025-2026, participaron en el programa 'Familia y Salud' 423 personas en acciones formativas y 920 familias recibieron información en prevención del consumo de alcohol desde la familia.

En concreto, el programa ofreció 38 sesiones formativas en varios formatos: encuentros, charlas y talleres, fundamentalmente. Se programaron, además, 5 Escuelas de familia y Salud online con 25 sesiones en las que participaron 88 personas.

Por otra parte, 15 familias participaron en el taller de cocina práctica saludable del que se impartieron 6 sesiones en la cocina de la Gota de Leche. Por último, 33 personas participaron en el programa Familias sin Humo de prevención de tabaquismo.

En lo que respecta al Servicio de asesoría en salud y adicciones, el programa atendió fundamentalmente a familias en 43 asesorías, algunas de ellas conjuntas con hijos e hijas.