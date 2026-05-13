Ayuntamiento de Logroño prevé elevar a pleno "en pocas semanas" un nuevo acuerdo para aprobar definitivamente Ramblasque

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño prevé elevar a pleno "en pocas semanas" un nuevo acuerdo para aprobar definitivamente el proyecto del sector Ramblasque.
Así lo ha afirmado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, preguntada por las objeciones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) a este desarrollo urbanístico de la ciudad.
A preguntas de los periodistas, en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, la portavoz ha recordado que el dictamen de la COTUR es "preceptivo, se ha emitido y ese informe actualmente está siendo analizado y estudiado a nivel técnico por los técnicos de esta casa".
"Les puedo decir que en breve, en pocas semanas, habrá una propuesta de acuerdo emitida por nuestros servicios técnicos que elevaremos al pleno para aprobar definitivamente ese proyecto de Ramblasque", ha adelantado Sanz. La aprobación requiere, en primer lugar, de una modificación del Plan General Municipal, también en tramitación.
En este sentido, ha abundado en que "estamos analizando ese informe de la COTUR, de manera que, una vez que se haya procedido a ese estudio, y con los preceptivos informes, se hará una propuesta de acuerdo para que en escasas semanas se eleve esa propuesta al pleno para ser aprobada definitivamente".
Una modificación del PGM, que se ya aprobó de manera inicial en el pleno, que "está prevista que se lleve con las características que se consideren necesarias en cuanto a valoraciones de todo tipo que se hayan hecho".
"Nuestro objetivo es cumplir con algo que habíamos trasladado y a lo que hemos dado prioridad en todo momento, la necesidad que Logroño tiene para seguir construyendo vivienda, que es lo que este equipo de Gobierno se ha comprometido", ha dicho Sanz, que ha unido "el una situación que estaba ahí enquistada desde hace más de 20 años".
Todo, en una zona, ha apuntado la portavoz que "es el mayor potencial residencial que tiene la ciudad y por la que este equipo de Gobierno ha apostado ante esa demanda de vivienda que existe y con esa intención de que esa zona quede completamente reactivada, no solamente en cuanto a viviendas, sino también en la creación de un vial y en necesidades que los vecinos están demandando".
Con este planteamiento sobre la mesa y respecto a los plazos de desarrollo, Celia Sanz ha apuntado que "una vez que esté aprobado definitivamente es cuando ya tendremos que ver los siguientes hitos administrativos y a medida que eso se vaya produciendo lo iremos comunicando".
"A priori nuestra hoja de ruta está muy bien definida, pero una vez que esté aprobado definitivamente es cuando pasaremos al siguiente hito administrativo que comunicaremos desde luego con absoluta transparencia igual que hemos hecho hasta la fecha", ha finalizado.