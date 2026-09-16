El Ayuntamiento de Logroño refuerza 'En fiestas, menores sin alcohol' con actividades e información

Archivo - Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado, de cara a las fiestas de San Mateo varias actividades de prevención y sensibilización en el marco del programa municipal 'Menores sin alcohol'.

Estas iniciativas forman parte de un programa más amplio que comprende objetivos de información, prevención y reducción de riesgos del consumo de alcohol con múltiples acciones durante todo el año en diferentes ámbitos y dirigidos a destinatarios como los jóvenes, familias, dispensadores, mediadores, etc.

El programa municipal para las fiestas de San Mateo cuenta con acciones dirigidas a prevenir o retrasar el inicio en el consumo de alcohol de los menores, lograr que la sociedad se implique en ello y avanzar en la responsabilidad de todas las personas adultas.

ACTIVIDADES EN LOS DÍAS PREVIOS

El programa incluye una actividad de sensibilización dirigida tanto a familias como a los menores, previa a las fiestas de San Mateo. En los días previos 16 y 17 de septiembre se pondrán en marcha tareas de información y sensibilización dirigidas a los establecimientos de venta y dispensación de alcohol, recordando la prohibición de vender alcohol a menores.

Los monitores repartirán en estos establecimientos una guía con las reglas de oro: no servir alcohol a menores; poner en un sitio visible los carteles con la prohibición de venta a menores, y evitar suministrar alcohol indirectamente.

El día 18 de septiembre se instalará una carpa informativa en la Gran Vía con Daniel Trevijano. En ella y destinado a las familias se distribuirá la información 'En fiestas, Menores sin alcohol' con pautas a seguir ante las primeras salidas de sus hijos e hijas en fiestas. Este folleto les va a permitir definir una posición clara ante el posible consumo de alcohol coincidiendo con San Mateo.

Paralelamente se solicitará la colaboración voluntaria de aquellos que quieran completar una encuesta online sobre los hábitos de consumo de alcohol en la familia. En cuanto a los adolescentes y jóvenes, se proporciona un espacio festivo de participación de 'Karaoke en la calle' que se complementa con la información de la postal De fiesta y sin alcohol, así como una encuesta online voluntaria para conocer sus hábitos de consumo de alcohol.

CONCIENCIACIÓN DURANTE LAS FIESTAS

Repartidos por la ciudad habrá distintos puntos informativos que están dirigidos a sensibilizar sobre riesgos del consumo en la conducción a la población en periodos festivos nocturnos. Se entregará información y se realizarán pruebas de alcoholemia en la plaza de San Agustín los días 20, 21 y 25 de septiembre entre las 23,00 y las 3,00 horas.

Además, se llevarán a cabo acciones de intervención en medio abierto, dirigidas a la prevención del consumo en menores de edad y de reducción de riesgos en los jóvenes mayores de edad. Durante las fiestas, cuatro monitores recorrerán estas zonas para reforzar conductas de no consumo premiando el 0,0 % -único posible en menores- con obsequios o vales para un ocio más activo como entradas de cine.

Las salidas de informadores serán por la zona de la Glorieta, Revellín, Plaza de la Paz, parques del Ebro y San Miguel etc. La actividad se desarrollará las tardes del 20,21 y 25 de 19,30 a 21,30 horas y 6 noches del 18 al 25 de septiembre de 23,00 a 2,00 horas. Estas actuaciones también se llevan a cabo durante el resto del año.

El Ayuntamiento de Logroño ofrece unos breves consejos para las familias en el programa de fiestas con pautas sobre para tratar de evitar el inicio en el consumo de alcohol en sus hijos e hijas en estas fechas. (https://logrosaludable.es/semana-de-san-mateo-programa-fiest...)

La guía completa Menores sin alcohol puede descargarse en la web logrosaludable.es (https://logrosaludable.es/guia-para-familias-menores-sin-alc...). En ella padres y madres pueden encontrar también pautas para abordar el tema si lo prueban o si notan que han bebido cuando llegan a casa.

CAMPAÑA ANUAL

Aunque la campaña se refuerza en fechas señaladas como son las fiestas de San Mateo y San Bernabé, el programa está en marcha durante todo el año mediante talleres escolares, informadores nocturnos y puntos informativos. En total, en lo que va de año se han realizado 40 actividades en las que han participado 1.441 jóvenes.