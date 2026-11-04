El Ayuntamiento de Logroño refuerza el firme y las calzadas de los polígonos Cantabria II y La Portalada

El Ayuntamiento refuerza el firme y las calzadas de los polígonos Cantabria II y La Portalada - AYUNTAMIENT DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está ya desarrollando los trabajos de mejora previstos en el Polígono Industrial Cantabria II. Unas obras que buscan reforzar el firme en calzadas y acondicionar las aceras de ambos polígonos y que, cuando finalicen en este primer espacio, se realizarán también en La Portalada.

Así lo ha ha señalado este miércoles el concejal delegado del Área de Urbanismo, Movilidad y Transporte y Vías Urbanas, Ángel Andrés, junto al secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo Fernández.

Andrés ha dado cuenta hoy de que "enmarcado en el Plan de Asfaltado Municipal de 2026, han comenzado ya las actuaciones de mejora del firme en el Polígono Cantabria II y, cuando se termine lo programado para este espacio industrial, se pasará al Polígono La Portalada".

Las obras se centran en el acondicionamiento de aceras y vados, además del refuerzo del firme de la calzada y se estima que duren en torno a 4 meses.

Como ha explicado el edil de Movilidad, "en el polígono Cantabria II se va a trabajar sobre 500 metros lineales de acercas, 15 vados y 6.300 metros cuadrados de calzada". En La Portalada, "se mejorarán 120 metros de aceras, 12 vados y 3.700 metros cuadrados de calzada".

"Importantes obras -ha afirmado- que mejoran el tránsito rodado de los muchos vehículos que circulan a diario por estos espacios, además de la seguridad de los peatones y el acceso a las empresas que aquí desarrollan su día a día".

Para el desarrollo de estas obras, Andrés ha informado de que "habrá pequeñas afecciones al tráfico que intentarán producirse cuando menos entorpezcan el día a día de los polígonos y, siempre, debidamente anunciados".

En total, serán más de 10.000 metros cuadrados de calzada, 27 vados y 620 metros lineales enmarcados en el Plan Anual de Asfaltado que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño para mantener y mejorar el firme de la ciudad.

La empresa adjudicataria de la obra es Orizon Constructora y Medio Ambiente, S.L y llevará a cabo los trabajos por un importe de 302.379 euros, un 13.60% menos de lo presupuestado en un principio para las obras.

UNA INVERSIÓN DE 1,5 MILLONES DE EUROS ANUALES.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Municipal de Mejora de Polígonos Industriales 2024-2027, con una inversión media de 1,5 millones de euros anuales.

Este plan no solo se centra en la mejora de los espacios ya existentes, sino que busca también generar oportunidades con la licitación de parcelas municipales para facilitar la llegada de empresas.