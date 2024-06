El Ayuntamiento de Logroño regulariza los espacios para 16 terrazas en la zona de las Cien Tiendas

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado un expediente de regularización referente a la ocupación de espacio público por terrazas de veladores en las calles del Paseo de las Cien Tiendas.

Una regularización que, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se hace para un total de 16 establecimientos de esta zona de la capital riojana.

En concreto, se trata de Mía Vida (c/ Leopoldo Calvo Sotelo, 38B): 37,40 m2; Días de Norte (c/ Doctores Castroviejo, 14), con 19,05 m2; Marbella (Avenida Juan XXIII, 11), con 59,10m2; Cafetería Oslo I (c/ Doctores Castroviejo, 38), con 56,45 m2; Bar Tremendus (Avenida Juan XXIII, 4), con 39,90m2; Bar Romeo (Avenida Juan XXIII, 5), con 38 m2; Open Café (c/ Duquesa de la Victoria, 8), con 24 m2; Crema (c/ Presidente Calvo Sotelo, 2), con 41,80 m2.

También Magyk (c/ Presidente Calvo Sotelo, 5), con 38,85 m2; Café Cakao (c/ Doctores Castroviejo, 6), con 48,15 m2; Bar Clam (Avenida Juan XXIII, 4), con 8,45 m2; Cafetería Restaurante K’Quinti (Avenida Solidaridad, 9B), con 57,70 m2; Bar Choca 2 (Avenida Juan XXIII, 6), con 8,45 m2; Jazz (Avenida Juan XXIII, 4), con 10,20 m2; Daniela (Avenida Juan XXIII, 17), con 43,55 m2; y Quin Sushi Bar (Avenida Juan XXIII, 11), con 31,05 m2.

Como ha comentado la portavoz, "cuando se inició la obra de las Cien Tiendas, esas terrazas se vieron obligadas a ajustarse al devenir de esas obras y ahora se procede a su regularización".

Esta regularización de esas 16 terrazas, ha añadido, "supone una reordenación del espacio, porque ha habido una intervención que todavía no es definitiva, en la que estamos ahí pendientes de seguir actuando no solo de manera provisional, sino de manera definitiva en esa ejecución que se había incumplido el contrato y que no se ajustaba a lo que se había contratado".

"Pero lo que nos afecta en cuanto a terrazas es que se procede a una reordenación donde, en la mayoría de los casos, se produce una reducción del espacio que esas terrazas actualmente están ocupando. Por lo tanto, esas 16 terrazas, a las que ya se les ha comunicado de manera personal y de manera informal que hoy esto iba a ser aprobado en Junta de Gobierno Local, afecta a otras tantas 16 cafeterías", ha dicho Sanz.

En palabras de la portavoz, "esto nos ha servido para reordenar esas situaciones que estaban absolutamente descontroladas, porque cada negocio en ese sentido había utilizado el espacio de una manera a veces descontrolada y ahora lo que hacemos es regularizar este tema".

La comunicación de estos espacios "a partir de hoy se hará de manera oficial", de manera que "a cada uno de estos establecimientos se les va a entregar un plano en el que se establece cuál es la superficie que se les ha adjudicado y que deben ocupar". Van a tener "la obligación de tener ese plano colocado de manera visible para que se pueda percibir e informar de cómo está su situación, con los metros que les han sido adjudicados".

"El hecho de instalar terrazas en el espacio público no es un derecho. Ese espacio no pertenece al establecimiento al que se le permite colocar la terraza, es una cesión en precario porque ese suelo sigue siendo de titularidad municipal. Por lo tanto, se reordenan esas situaciones descontroladas en muchos de los casos se reducen, se da la obligación de exhibir y de tener expuesto al público ese plano donde consten esos metros y hacemos, a la vez, el recordatorio de que es una cesión en precario", ha finalizado Celia Sanz.