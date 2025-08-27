El Ayuntamiento de Logroño renovará tres coches patrulla de Policía Local y un camión del Parque de Servicios

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado sendos expedientes para la renovación de tres coches patrulla de la Policía Local de la ciudad, y de un camión del Parque de Servicios.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Celia Sanz, con el objetivo de modernizar la flota de vehículos del Cuerpo de Policía Local de Logroño, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente del suministro de tres nuevos vehículos para el servicio de patrullas.

Se hará en régimen de arrendamiento por una cuantía máxima de 175.200 euros (IVA incluido) que se desglosan en cinco anualidades, entre diciembre de este ejercicio 2025 y diciembre del año 2030.

Igualmente, Sanz ha detallado que el Parque Municipal de Servicios cuenta con 15 camiones con los que se realizan labores habituales como transporte de materiales y materiales para diferentes trabajos en la ciudad, así como de otros elementos como sillas o vallas para diferentes eventos y espectáculos.

Dado que uno de estos vehículos tiene más de 25 años, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de un nuevo camión y la enajenación del que se va a retirar del servicio a la empresa Auto Urbión, S.L. por un importe de 41.176,51 euros (IVA incluido).

PRESA DE LA GRAJERA.

La presa de La Grajera está clasificada como 'Categoría A,' en función del riesgo potencial de rotura, mediante Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, el 7 de noviembre del año 2014, y que obedece únicamente a la proximidad a un núcleo poblacional, junto con una orografía y geología favorable a la escorrentía hidrológica.

Por ello, estas instalaciones de titularidad municipal cuentan con un plan de emergencia en el que se establecen las medidas preventivas para minimizar el riesgo a la ciudadanía ante una eventual rotura en esta instalación hidráulica.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el servicio de dirección de explotación, conservación y mantenimiento de los equipos implantados en el plan de emergencia de la Presa de La Grajera a la empresa Lafcarr Project & Design, S.L. por un importe d e11.750 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.

INGRESOS DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.

De cara la gestión de nuevos ingresos documentales en el Archivo Municipal, procedentes de diferentes unidades municipales del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la realización de este servicio a la empresa Servijarama, S.A. por una cuantía de 17.666 euros (IVA incluido).

De este modo se realizará la recepción de documentos municipales, así como el tratamiento para su recepción y correcta instalación y ubicación en el Archivo Municipal.

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.

Por últimoi, el Ayuntamiento de Logroño, a través del Parque Infantil de Tráfico (PIT), realiza actividades y programas de educación vial dirigidos a escolares de 3 a 12 años y a los alumnos de centros de educación especial.

De cara al próximo curso escolar, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el servicio de transporte escolar desde los centros educativos hacia el PIT a la compañía Autobuses Jiménez, S.L. por un cuantía de 13.886 euros (IVA incluido).