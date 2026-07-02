El Ayuntamiento de Logroño suspende el 'Barullo Fest' y la sesión de este viernes de 'Bailando en plata'

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño cancela la programación del 'Barullo Fest' y la cita del 'Bailando en plata' de este viernes en el Parque Gallarza.

El luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Logroño por la muerte del exalcalde Julio Revuelta, motiva la cancelación de las dos jornadas que quedaban por celebrarse en el festival organizado por La Gota de Leche 'Barullo Fest', hoy jueves 2 de julio y mañana viernes 3.

Asimismo, también se suspende la cita de mañana viernes 3 de julio de 'Bailando en plata' que iba a tener lugar en el Parque Gallarza a las 20,15 horas.

El Ayuntamiento de Logroño agradece la comprensión ante esta decisión, adoptada como muestra de respeto y reconocimiento a la figura de Julio Revuelta y en señal de duelo institucional.