El Ayuntamiento de Nájera mantiene una coordinación permanente con los servicios de emergencias tras incendio vertedero

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, mantiene comunicación constante con los equipos de emergencias que continúan trabajando en la extinción completa del incendio declarado, en el día de ayer, en el vertedero del término municipal.

El incendio se iniciaba ayer a las 17,33 horas, a la altura del kilómetro 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Rioja 112.

Desde dicho Centro de Coordinación se movilizaron de inmediato Bomberos del CEIS y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando asimismo a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.

Desde el Ayuntamiento se lanza "un mensaje de tranquilidad a la población, ya que la situación se encuentra controlada y en permanente seguimiento por los servicios de emergencia".

Al mismo tiempo, el alcalde quiere agradecer públicamente "la actitud responsable de los vecinos y vecinas de Nájera, que han seguido de forma ejemplar las recomendaciones preventivas realizadas, como el cierre de puertas y ventanas, el apagado de aparatos de climatización y la limitación de la exposición al exterior, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios".

El Ayuntamiento de Nájera agradece nuevamente "la rápida actuación y el trabajo coordinado de todos los efectivos desplegados y continuará informando de cualquier novedad relevante conforme avance la situación".