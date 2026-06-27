El Ayuntamiento organiza nuevas Rutas de Igualdad de verano para visibilizar a mujeres que han destacado

Rutas de Igualdad de verano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño organiza una nueva edición de las Rutas de Igualdad para este verano, un programa de paseos teatralizados mediante el que, bajo el título genérico de 'Logroño con nombre de mujer', se desarrollarán diferentes recorridos para dar a conocer el papel de mujeres que han destacado en todos los ámbitos durante distintas épocas, incluida la actual.

Las rutas se desarrollarán los domingos 5, 12, 19 y 26, de julio; 6, 13 y 27 de septiembre, y cuentan con temáticas diversas que, en esta edición, incorporan novedades en las temáticas que se abordan y las mujeres referentes de las que se hablará.

También se incorporan propuestas lúdicas para realizar esta actividad en familia.

Cabe destacar que las rutas de julio comenzarán a las 11 horas, en lugar de a las 12 como suele ser habitual en el resto.

Las visitas 'Logroño con nombre de mujer' buscan visibilizar a las mujeres y su importante contribución al desarrollo de nuestra ciudad en todos los ámbitos.

Mujeres con quienes la historia está en deuda y que gracias a esta iniciativa podemos conocer y reconocer.

Las rutas de igualdad son una forma de sensibilizar y educar en igualdad, ya que es fundamental contar con referentes para construir una sociedad igualitaria.

Durante este año, se han llevado a cabo 23 rutas con cerca de 835 personas participantes, de las que 169 fueron menores.

También, como novedad, se ha incorporado una actividad lúdica para que los más pequeños y pequeñas puedan ir registrando pistas en su recorrido a través de un folleto-juego.

Itinerarios previstos La participación en esta actividad es gratuita, aunque las entradas deben descargarse en los tres enlaces correspondientes a cada ruta, dado que hay un aforo máximo de 50 personas, a los que se puede acceder en https,//logrono.es/-/iniciativa-rutas-de-igualdad.

Las rutas son las siguientes, 'La aventura de las ilustres logroñesas'.

Los días 5 de julio, 26 de julio (en ambos casos, de 11,00 a 12,00 horas) y 27 de septiembre (de 12,00 a 13,00 horas), desde la Plaza Diversidad.

Se trata de una visita por el centro de la ciudad, apta para todos los públicos, pero pensada para público familiar, con juegos, canciones, bailes y actividades participativas, donde se hará referencia a la importancia de las mujeres en Logroño en todos los ámbitos.

La ruta cuenta con dos personajes, una educadora que propone realizar una visita didáctica por la ciudad acompañada por un profesor de intercambio que viene desde Escocia, habla con acento y va vestido con un Kilt escocés.

De manera amena y divertida se hablará de la importancia de las mujeres en la historia de Logroño, como por ejemplo la Batalla de San Bernabé.

También se acercarán a las mujeres comerciantes, escritoras y mujeres de tabacalera.

Los más pequeños y pequeñas, podrán ir registrando pistas a lo largo del camino en un juego, y, a través de pequeñas actividades de participación familiar, se reflexionará sobre el papel de las mujeres como elemento fundamental en el desarrollo social, familiar y económico.

La visita comienza en la Plaza de la Diversidad, delante de la Oficina de Turismo y continúa por la Calle Once de Junio, Biblioteca de La Rioja, Museo de La Rioja, Calle Portales, Plaza Martínez Zaporta, Calle Carnicerías y Plaza del Mercado.

'Mujeres de tinta'.

Se celebra los días 12 de julio, de 11,00 a 12,00 horas, y 6 de septiembre, de 12,00 a 13,00 horas, desde Bodegas Franco Españolas.

Esta visita está centrada en mujeres escritoras y creadoras.

Se recorrerá la ciudad junto a dos personajes, una guía turística vestida de riojana, que va a realizar una visita para las personas asistentes al Congreso Internacional de Cultura de Logroño.

Le gusta su trabajo, pero sobre todo le gusta cantar, y durante el recorrido cantará algunas canciones y propondrá al grupo que cante.

Al grupo asiste el presidente de la Sociedad Cultural "Los exquisitos", una persona muy bien vestida que, por un lado, irá puntualizando a la guía, y al mismo tiempo, como le gusta entrometerse en la vida de la gente, irá contando curiosidades de las autoras.

También se hará referencia a otras mujeres de gran importancia en el deporte, la música y en otros sectores culturales donde la mujer está poco representada.

La visita comienza al final del Puente de Hierro en la puerta de las Bodegas Franco Españolas y finaliza en el Frontón Adarraga.

Abriendo caminos.

Mujer y trabajo'.

Se celebra los días 19 de julio, de 11,00 a 12,00 horas, y 13 de septiembre, de 12,00 a 13,00 horas, desde la Calle Ruavieja, junto al espacio Lagares.

Durante esta visita se conocerá la historia de mujeres significativas en la ciudad y sociedad logroñesa.

De la mano de Doña Jacinta y un trabajador de bodega, se hablará de mujeres relacionadas con el mundo del trabajo y su implicación social en la ciudad de Logroño.

Desde las mujeres comerciantes, de la familia riojana Legarda de cereros y mieleros, donde las mujeres tuvieron un papel importante, hasta las mujeres del cambio, las 'Sinsombrero', las profesoras de la Normal.

Todas aquellas mujeres que en un momento determinado dieron un cambio importante a la ciudad.

La visita comienza en la Calle Ruavieja, en el Espacio Lagares, delante de la casa de Doña Jacinta y continúa por la Calle Mercaderes, Centro de la Cultura del Rioja, Plaza del Mercado, Calle Portales, Mercado de San Blas y terminaremos en Museo de La Rioja, propiedad de doña Jacinta, y conocida erróneamente como "la casa del Espartero".

Para más información sobre las rutas de Igualdad, se puede consultar el enlace https,//logrono.es/-/iniciativa-rutas-de-igualdad.

También se dispondrá de folletos informativos, tanto a través del servicio 010 del Ayuntamiento como en la Oficina de Turismo.