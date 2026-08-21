El Ayuntamiento realoja a los vecinos afectados tras el hundimiento del suelo de una bajera de la calle El Sol

Hundimiento de una bajera en la calle El Sol de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que se ha producido el hundimiento del suelo de una bajera del inmueble, sito en la calle El Sol 54 y de propiedad privada. Un incidente que solo ha ocasionado daños materiales y ha obligado a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado de manera inmediata y ha procedido al realojo de las personas afectadas en viviendas municipales, garantizando así que puedan disponer de un alojamiento seguro mientras los propietarios del edificio evalúan el estado del inmueble y determinan el alcance de los trabajos necesarios.

El edificio consta de dos bajeras y 3 pisos en los que vivián un total de 3 familias. Afortunadamente, ninguna de ellas ha sufrido daños personales como consecuencia del hundimiento del suelo.

Hasta el número 54 de la calle El Sol se han desplazado la alcaldesa

de Calahorra, Mónica Arceiz; el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo; el concejal de Políticas sociales, David Antoñanzas; técnicos municipales; Policía Local y Guardia Civil, así como los propietarios del edificio.

El Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de tranquilidad y recuerda que la prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, así como de esta e calle de la ciudad. Para ello, se ha vallado solo la zona que ocupa la fachada del inmueble, prohibiéndose aparcar y circular por ese tramo de la calle El Sol.