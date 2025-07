Ayuntamiento rechaza una moción de la concejala no adscrita Eva Loza para la reducción de las asignaciones a los Grupos

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en sesión plenaria, ha rechazada con los votos de todos los Grupos Municipales -PR+, Podemos-IU, Vox, PSOE y PP- una moción presentada por la concejal no adscrita Eva Loza para la reducción de las asignaciones de los Grupos. Ha sido enmendada por el PR+, si bien no ha sido admitidas por la proponente.

Loza, en la defensa de su propuesta, ha indicado que "los servidores públicos debemos ser ejemplares, y no lo somos cuando aprobamos un presupuesto con un ahorro neto negativo de ocho millones de euros, lo que conlleva aprobar un plan de gestión municipal que a ninguno se nos escapa que no es otra cosa sino un plan de recortes".

Ha manifestado que "mientras a la ciudadanía se le está recortando en servicios y tienen que apretarse el cinturón, no parece muy normal que la partida de asignaciones a los grupos municipales permanezca intacta". Ante ello, "yo no sólo propongo lo que lógicamente pide el interventor, que es que se devuelva aquella parte del crédito que no se ha consumido, sino que voy más allá y tomando como base el porcentaje de no gasto que no se ha gastado, algunos de los grupos municipales hecho una propuesta de reducción proporcional, al Partido Popular reducirlo un 25 por ciento, al Grupo Municipal Socialista un 20 por ciento, al Grupo Municipal Vox un 15 por ciento y al Grupo Mixto un 10 por ciento".

La edil no adscrita ha pedido que sea el interventor" el que haga la fiscalización previa y la fiscalización final de estas asignaciones municipales, para que exista una absoluta transparencia".

Además, ha reclamado que para los concejales no adscritos que "no tienen que tener más privilegios que los que tenían, pero que tampoco tienen que tener ningún castigo y que tienen que tener las condiciones mínimas para realizar a cabo su labor".

Por este motivo ha pedido "algo que está previsto en el artículo 20 del reglamento del Pleno, cual es la mitad del variable, es decir, 5.500 euros anuales, para poder destinar ese dinero, como el resto de grupos municipales tienen sus asignaciones municipales para pedir cualquier material o cualquier información que yo necesite para poder llevar a cabo mi labor".

LOS GRUPOS EN CONTRA

A continuación, han tomado la palabra los diferentes Grupos Municipales que han rechazado apoyar la propuesta de Loza. El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha recordado que "su primera intervención -en alusión a Loza, fue para defender que no le quitasen el salario que le pagaba el Partido Socialista; y ahora nos trae una moción en la que quiere vender, que lo hace para la ciudadanía, pero hoy por estar en el pleno, parcialmente, va a cobrar 800 euros".

Con ello, ha indicado que "tiene la asignación que tienen todos los concejales y, en ese sentido, no se ha vulnerado ningún tipo de derecho de lo que usted tiene".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto Podemos-IU, Amaia Castro, ha indicado a Loza que con la propuesta "lo que pide es bajar la asignación para que le den más dinero a usted". "Quizá lo que se le olvide decir es que usted tiene casi 13.000 euros al año para todas esas labores que usted dice que no puede hacer y que por eso necesita más dinero; antes usted decía, en todas las entrevistas que ha dado, que no necesita más dinero, y ahora usted dice que necesita más dinero", criticando, para concluir, que "utiliza este pleno de forma personal para llevar a cabo cuitas personales contra su expartido".

Por Vox, su portavoz María Jiménez, ha indicado que "por supuesto que compartimos en esencia la necesidad de promover una gestión austera y eficiente y, sobre todo, transparente de los recursos públicos" pero "no podemos dejar de poner de manifiesto las notables incoherencias entre el contenido de esta moción y las manifestaciones públicas que usted -a Loza- ha hecho y ha estado realizando en medios de comunicación, en las que decía que no pensaba solicitar ninguna retribución, ni asignación".

"Ahora, ha proseguido, a través de esta moción, propone ser el perro del hortelano, que los grupos cobren menos y la única concejal no adscrita cobre más. Literalmente pide una asignación económica a los no adscritos, que es usted sola", ha concluido.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Luis Alonso, ha indicado que la propuesta de Loza "es una burda solicitud de transferencia del dinero del resto de los grupos a su cuenta corriente", algo que ha calificado de "alucinante".

"Su primera moción gira, pivota y solicita una nómina", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "me he perdido alguna obra de este teatro del absurdo en el que usted lleva inmersa desde el 1 de abril, porque nada más abandonar el grupo municipal, se vanagolorió, en sus redes sociales, de pasar a no cobrar nada, de pasar a no percibir nada del ayuntamiento, de no costar dinero a las arcas públicas", si bien "poco después, en un giro de guión inesperado, actuando en contra de lo que usted misma pregonaba, ese coste cero para el Ayuntamiento pasa a obstaculizar de todas las formas posibles el que se ejecute y se vote la retirada de su liberación".

Por su parte, la concejala de Gobernanza, Celia Sanz, ha calificado de "galimatías" la moción presentada por la concejal no adscrita "en la que mezcla aspectos técnicos, aspectos jurídico-legales y aspectos, vamos a decir, que son casi morales".

Ha mostrado su "decepción" porque "ha aprovechado una moción para hablar de lo que supuestamente son las retribuciones a los grupos para solicitar, como digo, ese mecanismo que garantice su asignación", algo que "es incoherente con sus declaraciones", ha finalizado Sanz.