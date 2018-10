El Ayuntamiento resuelve el contrato para el proyecto de la Pasarela de Los Lirios y promueve un nuevo concurso de ideas

Publicado 25/10/2018 13:47:53 CET

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha decidido resolver el contrato para el proyecto de la Pasarela de Los Lirios y, paralelamente, promover un nuevo concurso de ideas para llevar adelante esta infraestructura. De este modo, como ha avanzado este jueves el concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas, Francisco Iglesias, el proyecto podrá estar redactado "para la próxima primavera".

Según ha explicado Iglesias en rueda de prensa, la Junta de Gobierno aprobó ayer mismo incoar un expediente para la resolución del contrato de redacción del proyecto de la Pasarela peatonal que unirá el barrio de Los Lirios con Avenida de la Paz, por encima de la circunvalación LO-20, "siguiendo criterios técnicos y por la deficiente ejecución de las prestaciones objeto de contrato".

Entre otros aspectos que cita el informe técnico municipal realizado para argumentar la resolución, están "no presentar el estudio geotécnico, esencial en esta zona, con suelo inestable; no plantear el desarrollo adecuado de los embarques y desembarques de la pasarela; o la no atención a los requeriemientos para presentar la documentación, que finalmente llegó la víspera de finalizar el plazo, a las 11 de la noche y por correo electrónico".

En definitiva, el concejal ha señalado que se han ido dando "incumplimientos" reiterados, deficiencias técnicas y faltas de ajuste al pliego de condiciones de la contratación. "Se ha presentado una documentación incompleta, escasa y que no sirve para continuar desarrollandola tramitación", ha resumido Iglesias.

En esta nueva situación, el concejal ha asegurado que "tenemos las ideas claras y, en base a criterios técnicos y por los compromisos que hemos adquirido con los logroñeses, hemos considerado como procedimiento más apropiado la convocatoria de un concurso público de ideas de carácter abierto a la libre concurrencia".

El pliego de prescripciones técnicas de este concurso de ideas ya está redactado. La intención es que sea licitado en las próximas semanas por la Junta de Gobierno, previa aprobación del gasto por el Pleno municipal -es necesaria una modificación extraordinaria de crédito por 80.000 euros-, con el fin de que se acometa "en el menor tiempo que marquen los trámites administrativos".

Iglesias ha insistido en que este proyecto "no se ha paralizado ni mucho menos" y ha asegurado que en todo momento "hemos seguido comprometidos con la pasarela de Los Lirios". "Al contrario -ha añadido-el Ayuntamiento ha salido perjudicado, porque la empresa adjudicataria no ha cumplido con las condiciones del pliego".

A ello ha sumado que la contratación que ahora se resuelve se hizo con la anterior Ley de Contratos, pero que ahora, con la nueva normativa, "permite mayor agilidad" para la tramitación.

La pasarela de Los Lirios es una infraestructura incluida en el Plan de Infraestructuras Viarias de la ciudad de Logroño (2013-2025), una demanda tradicional de los vecinos de la zona que ha sido acogida por el Ayuntamiento de Logroño y "que va a ser realidad en el menor tiempo posible", ha señalado.

Francisco Iglesias ha denunciado el "evidente perjuicio" que ha causado el mal trabajo de la empresa adjudicataria de la asistencia técnica.

No obstante, el concejal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Los Lirios y a todos los logroñeses porque el concurso de ideas "sentará las bases de un proyecto que unirá el barrio de Los Lirios con el resto de la ciudad, integrando y siguiendo nuestra actuación política, consistente en unir barrios para unir a los logroñeses y seguir haciendo ciudad".

CONCURSO DE IDEAS.

Iglesias ha explicado que se trata de "un concurso de ideas, con intervención de jurado, del que se seleccionarán las tres mejores propuestas de estudio técnico anteproyecto que servirá de base para la redacción del proyecto de pasarela de Los Lirios".

Se considerarán finalistas las tres propuestas que resuelvan del mejor modo, a juicio del jurado, los requerimientos paisajísticos, funcionales, estructurales, estéticos, de relación con el entorno y su naturaleza y de sostenibilidad.

El valor estimado de la redacción de este proyecto es de 80.000 euros: 40.000 euros serán para el ganador del concurso de ideas y 3.000 euros para cada uno de los dos accésit previstos; los 34.000 euros restantes serán para la redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud, que se ofrecerá al ganador del concurso de ideas siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad.

El proyecto que se pretende realizar comprenderá las obras necesarias para la ejecución de una pasarela peatonal sobre la LO-20, que unirá Avenida de la Paz -en la zona del Seminario- con el barrio de Los Lirios -dirigida al centro comercial-, más al norte del enlace en el que convergen la Autovía A-13, Avenida de la Paz y Avenida de Zaragoza.

Como ha recordado el edil, el futuro concurso de ideas deberá mantener los parámetros básicos que se han planteado para la pasarela, que irá desde el Seminario hasta el barrio de Los Lirios, con una plataforma de 5 metros de ancho, y con paso para los peatones y para los ciclistas.

La actuación incluirá todas las instalaciones y canalizaciones necesarias de saneamiento, agua, electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones y otros servicios, que tendrán en cuenta el futuro desarrollo urbanístico del entorno.

También se proyectará la reforma de la urbanización de forma que la nueva infraestructura quede perfectamente integrada y conectada con el entorno.

RESOLUCIÓN DEL ANTERIOR CONTRATO.

El concejal de Vías Urbanas ha recordado que el contrato de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la pasarela de Los Lirios fue adjudicado el pasado mes de abril a la empresa Alfestal por un importe de 34.791,63 euros. La empresa disponía de dos meses para presentar un estudio de alternativas y de cuatro meses para la redacción del proyecto.

En julio, una vez entregado el trabajo de la primera fase, los técnicos municipales formalizaron un acta de recepción negativa por considerar que la documentación presentada por la adjudicataria no se ajustaba a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Ante este hecho, el Ayuntamiento de Logroño se puso en contacto con la empresa para la corrección de los errores detectados, aspecto que no tuvo respuesta, por lo que se ha decidido incoar un expediente de resolución y habilitar un plazo de diez días naturales para alegaciones de la empresa.