Publicado 10/10/2018 18:55:56 CET

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villamediana critica que el Gobierno de La Rioja "retiene sin ejecutar la inversión de 100.000 euros para el cambio del deteriorado suelo del polideportivo municipal". El Anexo Inversiones Reales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ejercicio Presupuestario 2018, recogen el acuerdo alcanzado en el Pleno del Parlamento de La Rioja.

En enero de 2018, explican en un comunicado de prensa, el grupo parlamentario socialista presentó una enmienda solicitando a la adición al capítulo de inversiones del 'Cambio de suelo polideportivo municipal, zona frontón, de Villamediana de Iregua'.

Justificaban la actuación de "urgente y necesaria", y la valoraban en 200.000 euros. Tras el debate, PSOE y Ciudadanos presentaron una enmienda transaccional apoyada por el grupo parlamentario de Podemos, que presupuestaba la inversión en 100.000 euros, tal y como quedó aprobada y registrada en los Presupuestos de La Rioja 2018.

A fecha, 10 de octubre, "la partida no ha sido ejecutada y el suelo del polideportivo municipal de Villamediana continua en mal estado. El equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Villamediana ha requerido en diferentes ocasiones al director general de Deportes del Gobierno regional, Diego Azcona, la ejecución de la partida presupuestaria ya aprobada".

En un primer lugar, "Azcona negó que existiera dicha partida. Posteriormente, reconoció su existencia pero justificó que se encontraba en el Capítulo 6 del Presupuesto Regional y dicho apartado hace referencia a inversiones en instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, siendo el polideportivo de Villamediana de propiedad municipal".

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana ha consultado con diferentes expertos sobre las posibilidades de modificar el capítulo de inversiones en el que se encuentra la partida presupuestaria referida al cambio del suelo del polideportivo de la localidad. "Todos coinciden en que es algo que se ha realizado en otras ocasiones, no sólo entre capítulos de inversiones dentro

de una misma Consejería, sino también entre Consejerías diferentes".

"Valga como ejemplo la Modificación de Crédito nº12/18 promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente".

La alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, considera que "la retención de la inversión en el polideportivo municipal de Villamediana tan sólo puede entenderse desde la falta de voluntad política por parte del Gobierno del Partido Popular; que antepone sus fines partidistas a las actuaciones que benefician a una localidad de 8.000 habitantes".

Ana Belén Martínez recuerda que "ésta no es la única inversión retenida, sólo la más reciente, ya que en 2017 el Parlamento aprobó la creación del Servicio de Urgencias en Villamediana y aún no tenemos noticias". La alcaldesa recuerda que la actitud partidista contra los vecinos de Villamediana no es nueva. "Hace tan sólo unos meses -recordó- el Partido Popular votó en el Pleno Municipal contra el aumento de las frecuencias del servicio de autobús urbano que conecta la localidad con Logroño".