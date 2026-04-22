El Ayuntamiento volverá a licitar "de inmediato" el contrato para aparcamientos cubiertos de bicis en Logroño

Archivo - Aparcabicis de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño volverá a licitar "de inmediato" el contrato para la gestión de los aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas que se encuentran distribuidos por toda la ciudad, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Ha recordado la portavoz que "Logroño cuenta con una red de aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas que suman un total de 540 plazas distribuidas en seis espacios grandes, de 40 plazas cada uno, y 30 pequeños de 10 plazas cada unidad".

El pasado mes de marzo se inició una licitación del contrato para el mantenimiento y la gestión de este servicio hasta mayo del año 2027 con un importe máximo de 76.716,84 euros (IVA incluido).

"Dado que el proceso ha quedado desierto, el contrato será licitado de nuevo de forma inmediata para continuar ofreciendo este servicio", ha afirmado la portavoz, quien ha aclarado que la declaración como desierto de esta licitación se ha debido "a cuestiones materiales" y "administrativas", relacionadas con la documentación presentada.

ETAP RÍO IREGUA.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua, construida en los años 60 y renovada en 1993, abastece a Logroño, así como a otras localidades de su área metropolitana como Lardero, Villamediana y Alberite.

Con el objetivo de seguir mejorando su servicio y equipamiento, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del suministro de diferentes elementos para mediciones de datos en este espacio por una cuantía máxima de 429.684,27 euros (IVA incluido) que se desglosan en nueve lotes.

AYUDAS EN MATERIA DE FESTEJOS.

Por último, Celia Sanz ha recordado que "el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas del ámbito de los festejos y realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro".

Su objetivo es "promocionar el asociacionismo en el ámbito festivo a la par que se fomenta la creación de actividades que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido".

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de manera provisional, un total de ocho ayudas, concedidas mediante concurrencia competitiva y con una dotación total de 153.150 euros.

En concreto, han sido para:

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina: 1.000 euros.

Casa de Andalucía en Logroño: 8.000 euros.

Grupo Folclórico Contradanza: 1.150 euros.

Cruz Roja Española: 45.000 euros.

Federación de Peñas de Logroño: 80.000 euros.

Grupo de Danzas Aires de La Rioja: 1.000 euros.

Asociación Grupo de Danzas de Logroño: 9.000 euros.

Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago: 8.000 euros.