Los ayuntamientos dispondrán de un presupuesto de 1,73 millones para restaurar ermitas, iglesias y elementos singulares

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los ayuntamietos riojanos dispondrán de un presupuesto de 1,73 millones para restaurar ermitas, iglesias y elementos singulares en vitud de la convocatoria aprobada hoy en Consejo de Gobierno.
El consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, ha informado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto al portavoz, Alfonso Domínguez, de la Orden de Ermitas, destinada a que los municipios impulsen actividades de recuperación patrimonial.
"Es una orden profundamente municipalista, una orden que los ayuntamientos se encargan de solicitar y es una orden que tiene un carácter multiplicador importante, porque el Gobierno de La Rioja financia en un porcentaje importante esas actuaciones, pero luego tiene ese complemento que añaden los propios ayuntamientos", ha destacado.
Ha puesto sobre la mesa cómo la Orden de Ermitas "permite hacer un diagnóstico de las necesidades" ya que proyecta "una foto fija de qué es lo más urgente, qué es lo que hay que hacer en el terreno patrimonial".
Ha sumado que "una Orden de Ermitas suficientemente dotada, y esta lo es", ha apostillado, "acaba generando un ecosistema de empresas especializadas en intervención patrimonial".
La Orden de Ermitas de este año asciende a los 1,73 millones de euros, es decir, un quince por ciento más que el año pasado y un incremento de 229.000 euros.