Babel y el Gobierno de La Rioja abordan el potencial de la región como referente tecnológico - BABEL

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Babel, multinacional española especializada en transformación digital, abre su etapa en La Rioja con una reunión entre Jesús Marco, Country Manager de Babel en España y Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja. Durante la sesión, ambas partes han compartido su visión sobre el potencial de La Rioja como territorio de referencia en el panorama tecnológico nacional.

El encuentro ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de La Rioja por el desarrollo del sector tecnológico, la atracción de compañías de alto valor añadido y el impulso al crecimiento de empresas ya establecidas en la región. Esta estrategia contribuye a crear oportunidades profesionales cualificadas, retener talento y fortalecer la competitividad del tejido empresarial riojano.

El objetivo compartido es favorecer que el talento, las empresas y los proyectos tecnológicos de mayor impacto encuentren en la región un entorno en el que desarrollarse y crecer, reforzando a su vez la proyección nacional e internacional de la marca La Rioja.

En este contexto, la reciente incorporación a Babel de la división de consultoría de Bosonit refuerza la presencia de la tecnológica en La Rioja y sus capacidades en data & analytics. Además, abre nuevas posibilidades para que sus profesionales en la región participen en proyectos más globales y transformacionales.

A ello se suma la experiencia de Babel en tecnologías exponenciales, como ciberseguridad, hiperautomatización, inteligencia artificial y cloud. Estas capacidades ampliarán el catálogo de servicios disponible para el tejido empresarial riojano, facilitando el acceso cercano a conocimiento y soluciones tecnológicas avanzadas para abordar sus retos de transformación y crecimiento.

"Estamos muy contentos de que Babel esté ahora también en La Rioja gracias a la incorporación de la división de consultoría de Bosonit. Esta operación refuerza nuestra presencia en el norte de España y amplía de forma muy relevante nuestras capacidades en data & analytics. La sólida experiencia del equipo, que conoce de primera mano qué enfoques funcionan, nos permite ofrecer una propuesta diferencial y anticiparnos al mercado. Además, abrimos para sus profesionales nuevas oportunidades de participar en proyectos más globales y de mayor envergadura", afirma Jesús Marco, Country Manager de Babel en España.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha subrayado "el notable dinamismo y crecimiento del sector tecnológico riojano". El objetivo del Gobierno regional es "hacer de La Rioja una comunidad autónoma de referencia nacional en materia de economía e industria digital" y, para materializar ese propósito, la Administración riojana "colabora con el sector privado en el impulso de proyectos de I+D+i, acompaña a las empresas de la región en su transformación digital y despliega todas las políticas públicas necesarias para captar y retener talento digital e investigador".