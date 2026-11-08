El Balonmano Ciudad de Logroño renueva su compromiso con la empresa Dicorpebal como patrocinadora principal del club

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Balonmano Ciudad de Logroño informa del acuerdo alcanzado con la empresa riojana, con sede en Madrid, Dicorpebal, para prolongar la vinculación por la que esta se mantendrá como patrocinadora principal del club, al que entró en el verano de 2025.

Dicorpebal seguirá aportando de esta forma el naming al primer equipo, que además de su progresión y recorrido en la liga NEXUS ENERGÍA Asobal añade esta temporada su participación en competición europea.

El club celebra esta gran noticia, que supone prolongar un vínculo marcado por el éxito deportivo en la pasada temporada, en la que el bloque franjivino concluyó en segunda posición y obtuvo el derecho a regresar a competiciones europeas que ya disputa en la ilusionante campaña presente.

Pero también en lo global se traduce en prolongar una etapa de estabilidad y crecimiento como institución en el marco del deporte riojano, después de los ocho años previos marcados por la ausencia de esa figura del patrocinador principal.

Ampliar este acuerdo también supone, asimismo, un aliciente en el propio día a día, donde la empresa ha ido siempre en este tiempo un paso más allá del mero patrocinio, aportando también un elevado nivel de compromiso e implicación con los proyectos presentes y futuros del club franjivino.

La empresa Dicorpebal desempeña su actividad en la industria alimentaria y, aunque cuenta con su sede en Madrid, se encuentra bajo el mando de la riojana Olga Pérez.

El Balonmano Ciudad de Logroño agradece y celebra la prolongación de este vínculo que seguirá uniendo este nombre al deporte riojano, y a la progresión de la entidad, en el deseo conjunto de seguir celebrando nuevos éxitos de la mano.