El Banco de Alimentos entrega sus premios 'Amigos y Alimentos 2025' este viernes

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de La Rioja celebra este viernes, 8 de mayo, a partir de las 11,30 horas, la entrega de los premios 'Amigos y Alimentos 2025', en su sede ubicada en la carretera de Laguardia, 93-B. Este acto anual tiene como objetivo agradecer el compromiso y la colaboración de empresas, instituciones, asociaciones y particulares que han contribuido de manera significativa durante el último año.

Durante el evento, se reconocerá especialmente la participación en la XIII Gran Recogida, una iniciativa clave en la que se han obtenido tanto alimentos como aportaciones económicas gracias a la solidaridad de la ciudadanía.

En esta edición, el Banco de Alimentos hará entrega de diplomas a las entidades colaboradoras más destacadas de 2024: Asprodema Rioja; Ayuntamiento de Logroño; Carreras Grupo Logístico S.A.; Colegio San Agustín; Colegio Santa María; Congelados de Navarra, S.A.U.; Embutidos Alejandro, S.A.; Federación Riojana de Fútbol; Gobierno de La Rioja; Grupo Ybarra Alimentación; The Real-Riberebro y Zanahorias Medrano. Asimismo, se otorgará el sello de Responsabilidad Social Corporativa del Banco de Alimentos de La Rioja a Arluy, S.L.U. y al Grupo Empresarial Palacios Alimentación, S.A.U., en reconocimiento a su implicación y compromiso con la labor social de la entidad.

El acto también incluirá un emotivo homenaje al voluntario Antonio Egido García, cuya dedicación durante años será reconocida mediante la entrega de una placa conmemorativa.

Finalmente, el evento servirá para presentar los datos correspondientes al ejercicio 2025, así como para avanzar los principales objetivos de la Fundación, centrados en el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario.