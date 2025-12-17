El Banco de Sangre y el Dicorpebal Logroño La Rioja animan a donar sangre en Navidad - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos Sola, ha recibido este miércoles, día 17, en las instalaciones del centro de transfusión, al equipo de balonmano Dicorpebal Logroño La Rioja con el objetivo de impulsar y visibilizar la importancia de la donación de sangre durante la Navidad, periodo en el que el centro de transfusión estima realizar alrededor de 700 transfusiones a cerca de 300 pacientes riojanos.

La visita del Dicorpebal Logroño La Rioja al centro de transfusión se enmarca dentro de la iniciativa 'Ruta Solidaria Franjivina', un novedoso programa de actividades y proyectos de carácter social que el conjunto riojano ha puesto en marcha durante la presente temporada. Esta acción solidaria por parte del equipo que milita en la Liga Asobal se suma al respaldo de empresas e instituciones que contribuyen a fomentar la donación de sangre en la comunidad autónoma.

Con motivo de la visita del club deportivo a las instalaciones del centro de transfusión, el director del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos Sola, ha subrayado la importancia de mantener las reservas estables de sangre durante las fechas navideñas.

"Las intervenciones quirúrgicas, los accidentes y las situaciones de urgencia continúan produciéndose también en Navidad, por lo que donar sangre en estas fechas supone un gesto solidario imprescindible para muchos pacientes", ha señalado.

Durante la comparecencia, Sola ha destacado que "la implicación de los deportistas tiene un alto valor añadido, ya que su ejemplo contribuye a concienciar a la ciudadanía, demostrando que el espíritu de equipo que muestran en la cancha de balonmano son esenciales también fuera de ella, formando una cadena de vida donde cada donación es un pase decisivo para la salud de nuestro pacientes".

En representación del conjunto franjivino han participado en la visita el gerente, Juan José Acobi, el entrenador, Miguel Ángel Velasco, y los jugadores Álvaro Preciado, Xoan Ledo y Francisco Lombardi. En este sentido, uno de los capitanes del equipo, Álvaro Preciado ha querido agradecer la hospitalidad recibida desde el primer momento y ha destacado la importancia de dar visibilidad a este tipo de iniciativas solidarias.

"Desde el club estamos muy comprometidos con acciones como esta, en este caso con la donación de sangre. Creemos que es fundamental apoyar y promover estas causas", ha señalado. Asimismo, el jugador ha subrayado que este tipo de campañas son especialmente necesarias en determinadas épocas del año.

"Esperamos que esta iniciativa sirva para animar a la gente a participar, ya que en estas fechas la donación de sangre es más necesaria que nunca", ha concluido.

PUNTOS Y HORARIOS DE DONACIÓN

El Banco de Sangre de La Rioja recuerda que las personas que deseen donar sangre en este periodo navideño pueden hacer uso del centro de transfusión ubicado en el Hospital Universitario San Pedro, de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Asimismo, la unidad móvil del Banco de Sangre llevará a cabo 21 campañas de extracción en distintos municipios riojanos durante las tres próximas semanas.

La información detallada en relación a las fechas, ubicaciones y horarios está disponible en la página web del centro de transfusión (www.bancosangrerioja.org). El Banco de Sangre recuerda que para donar sangre únicamente es necesario cumplir tres requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

La colaboración del Dicorpebal Logroño La Rioja se suma a la implicación de donantes, empresas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que refuerzan las reservas de componentes sanguíneos a lo largo del año y especialmente en los momentos de especial necesidad.

En este sentido, el Banco de Sangre recibirá durante la presente semana la solidaridad de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, durante el periodo navideño, empleados y voluntarios de Cruz Roja, y profesionales de Juba y SDi Digital Group, junto a efectivos de la Guardia Civil y de la Base Militar de Agoncillo, contribuyen a tratar de garantizar un nivel óptimo de reservas de componentes sanguíneos para atender las necesidades transfusionales de los pacientes de La Rioja.