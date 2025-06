El Banco de Sangre necesita donaciones 'cero negativo' en un momento de "stock bajo" tras las fiestas de San Bernabé

El Parlamento de La Rioja agradece a los donantes la oportunidad de "regalar a otras personas la oportunidad de vivir"

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del Banco de Sangre, Carlos Sola, ha hecho hoy un llamamiento a los donantes 'cero negativo' ya que, después de las fiestas de San Bernabé, ha dicho, se ha producido una situación de "stock bajo".

Sola ha participado, en la mañana de hoy, en el acto institucional que ha organizado el Parlamento de La Rioja para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, para agradecer a los donantes su generosidad y concienciar sobre la importancia de la donación regular.

Antes de su intervención, y en declaraciones a Europa Press, Sola ha señalado cómo "la gente tiene que darse cuenta de que unas 7.000 personas que donan todos los años son los que dan las transfusiones necesarias para los 315.000 habitantes que hay en La Rioja".

"Si no fuese por ellos, cuando tenemos que ir a operarnos a cualquier cosa, o un familiar nuestro tiene un problema, no tendrían esos componentes sanguíneos que sin ellos no podría seguir viviendo", ha explicado.

La situación actual, ha dicho, es que han descendido "algo" las donaciones, pero también las necesidades. "Lo que sí tenemos ahora es un poquito de stock bajo en cero negativo, después de San Bernabé", ha dicho agradeciendo, de antemano, a estos donantes que se acerquen.

El acto en la Cámara riojana, que ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y la consejera de Salud, María Martín, se ha abierto con la intervención de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago.

La presidenta del Parlamento ha definido el evento como un "acto lleno de esperanza y orgullo, a partes iguales". De hecho, se ha homenajeado a donantes, a los que se ha entregado un diploma; entre ellos, a Sergio Villoslada que, con 36 años, ya ha podido ayudar a salvar la vida de 150 personas.

En declaraciones a los medios de comunicación, ilusionado, ha relatado cómo empezó a donar por su madre, que le insistía mucho en que se hiciera donante porque ella ya no podía.

Entonces tenía diecinueve años y, desde entonces, dona todos los años. A las personas que puedan ser reticentes les ha dicho que "se informen bien de en qué consiste, porque es muy sencillo, es peor hacerse un tatuaje" y hay gente que "verdaderamente lo necesita".

LA OPORTUNIDAD DE VIVIR

La presidenta del Parlamento, en su intervención, ha señalado cómo la Cámara riojana "representa la voluntad del pueblo riojano" y, hoy, en nombre de éste, ha querido expresar su gratitud a los donantes.

"Gracias por su generosidad, por su compromiso, por su ejemplo y, sobre todo, por regalar a otras personas la oportunidad de vivir", ha destacado.

Ha hecho un llamamiento para que los riojanos se acerquen a donar; "ya es que un solo donante puede salvar hasta tres vidas", ha dicho considerando que "todos podemos encontrar ese hueco de tiempo para la esperanza". "Seamos eslabones de esta cadena de vida", ha resaltado.