Los Bancos de Alimentos asociados a FESBAL necesitan 75.000 personas voluntarias para la Gran Recogida 2025

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), ponen en marcha la XIII edición de la Gran Recogida el fin de semana del 7 de noviembre al 9 de noviembre. Esta campaña consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común: proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Este año, la campaña llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Cada vez más personas, pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación. Solo en 2024, los Bancos de Alimentos, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad. En paralelo, la disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria hacen imprescindible reforzar la acción colectiva.

"La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos", recuerdan desde FESBAL. El papel del voluntariado es la pieza clave para las grandes recogidas pues dan a conocer la dificultad en la que se encuentran muchas personas que viven a nuestro alrededor y cómo se puede formar parte de la solución. Según estudios internos, la participación se duplica si se cuenta con presencia de personas voluntarias en los más de 11.000 puntos de venta de los supermercados participantes. Para esta edición, FESBAL necesita movilizar a 75.000 personas voluntarias.

"Cada gesto cuenta y juntos podemos marcar la diferencia. Por eso este año queremos que la Gran Recogida sea una demostración de que, cuando alguien necesita nuestra ayuda, Lo damos todo", señala Pedro Miguel Llorca, presidente de FESBAL. Participar como persona voluntaria es muy fácil. Se puede contribuir con sólo 4 horas de un fin de semana al año animando a colaborar a los clientes en esta acción solidaria.

Una vez terminada la fase de donaciones, los Bancos de Alimentos también necesitan voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados. El plazo de inscripción ya está abierto y podrá realizarse hasta el próximo 6 de noviembre en la web www.granrecogida.org.

En España, el 8,3 por ciento de la población española, unos 3.9 millones de personas viven en situación de pobreza severa con unos ingresos inferiores a 611 euro al mes. Recibir ayuda alimentaria, para muchas de ellas significa poder llevar una vida digna.

Los 54 bancos de alimentos asociados a FESBAL distribuyeron en 2024, 115.563 toneladas de alimentos entre 6.062 entidades sociales que atendieron a 1.036.890 personas, de las cuales el 21 por ciento eran menores entre 3 y 15 años y 33.569 estaban en edad de lactancia.