La Banda Municipal de Música despide este jueves el ciclo 'El verano suena a banda' con un homenaje a la zarzuela

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Logroño pondrá mañana, jueves 30 de julio, el broche final al ciclo 'El verano suena a banda', con un homenaje a la zarzuela.

El concierto, ha avanzado el Ayuntamiento de Logroño, tendrá lugar a las 20,30 horas en la Concha del Espolón, con entrada libre.

Bajo la dirección artística de José Ángel Cabezón, la formación ofrecerá el programa '¡Viva la zarzuela!', un homenaje al género lírico español que reunirá algunas de las obras más representativas de este repertorio.

El público podrá disfrutar de piezas tan conocidas como 'La Revoltosa', 'La Corte de Faraón', 'Agua, azucarillos y aguardiente', 'La boda de Luis Alonso' y 'La rosa del azafrán', en una velada que combinará tradición, alegría y calidad musical.

Organizado por la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, el ciclo 'El verano suena a banda' ha vuelto a convertir durante el mes de julio la Concha del Espolón en "un escenario al aire libre para acercar la música de banda a todos los ciudadanos, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas del periodo estival".