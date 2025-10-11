La Banda de Música de Logroño abre este domingo su Ciclo de Otoño con un concierto especial por el Día de la Hispanidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música de Logroño, bajo la dirección de José Ángel Cabezón Domínguez, inaugura este domingo, 12 de octubre, su Ciclo de Otoño 2025 con un concierto especial con motivo del Día de la Hispanidad.

La cita será en el Auditorio Municipal de Logroño a las 13 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto propone un recorrido sonoro que celebra la unión de culturas iniciada en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América.

El público podrá disfrutar de obras que combinan tradición, memoria y música, comenzando con 'Suspiros de España', el célebre pasodoble de Antonio Álvarez Alonso, y continuando con 'Magellano', poema sinfónico de Andrea Moncalvo que evoca la primera circunnavegación del planeta.

El repertorio incluye también la obertura 'El tambor de granaderos de Ruperto Chapí', la selección de 'Gigantes y cabezudos' de Manuel Fernández Caballero, y 'Columbus', episodio sinfónico de Hugo Chinesta que recrea la travesía de Colón y el encuentro de mundos.

El cierre estará a cargo de la marcha 'Cádiz', de Valverde y Chueca, vibrante y festiva, símbolo de la vitalidad de la música española.

Este concierto inaugural marca el inicio del Ciclo de Otoño 2025, que continuará con dos nuevas citas en el Auditorio Municipal: el 23 de noviembre, con un programa dedicado a la música para banda, y el 21 de diciembre, con el tradicional Concierto de Navidad.

Todos los conciertos comenzarán a las 13 horas y tendrán entrada libre hasta completar aforo.