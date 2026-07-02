La Banda de Música de Logroño vuelve con 5 conciertos en su tradicional ciclo 'El verano suena a banda' en El Espolón - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Como es ya tradición en la programación estival de nuestra ciudad, la Banda Municipal de Música de Logroño volverá a llenar de melodías las tardes de los jueves de julio con una nueva edición del ciclo 'El verano suena a banda'.

Bajo la dirección artística de José Ángel Cabezón, la agrupación ofrecerá cinco conciertos al aire libre, abiertos a todos los públicos y de acceso gratuito, que darán comienzo a las 20,30 horas en la concha del Espolón.

Cada uno de los recitales contará con un repertorio cuidadosamente seleccionado y una temática propia, con propuestas que recorrerán géneros tan divertidos como el pasodoble, la música inspirada en leyendas, las bandas sonoras cinematográficas o la zarzuela, ofreciendo, de esta manera, opciones para todos los públicos.

La programación arrancará mañana jueves, 2 de julio, a las 20,30 horas, con '¡Que suene la banda!', un concierto festivo y brillante que reunirá algunas de las obras más populares del repertorio para banda. Los asistentes podrán disfrutar de títulos tan conocidos como 'West Side Story' junto a clásicos como el preludio de 'La Torre del Oro' y la evocadora obra 'Aldebarán'.

El ciclo 'El verano suena a banda' está organizado por la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, y se consolida como una de las propuestas culturales más esperadas del verano en nuestra ciudad.

Próximos conciertos:

Jueves, 9 de julio - Concha del Espolón: 'España en pasodobles'.

Jueves, 16 de julio - Concha del Espolón: 'Música de leyenda'.

Jueves, 23 de julio - Concha del Espolón: 'BSO de películas'.

Jueves, 30 de julio - Concha del Espolón: '¡Viva la zarzuela!'.