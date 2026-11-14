La Barranca inicia el proceso para su declaración como Lugar de Memoria Democrática

Archivo histórico de La Barranca - ASOCIACIÓN LA BARRANCA

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de España (BOE) ha publicado el acuerdo, de 30 de octubre de 2026, de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa el procedimiento para la declaración de La Barranca como Lugar de Memoria Democrática.

Preservado por la asociación que lleva el mismo nombre, el Memorial La Barranca es un cementerio civil ubicado en el municipio de Lardero sobre el barranco de Barrigüelo y en el que están enterradas más de cuatrocientas personas ejecutadas.

Para la Asociación La Baranca, el proceso de declaración como Lugar de Memoria Democrática "supone un reconocimiento justo, necesario y largamente merecido a un espacio que simboliza la memoria, la dignidad y el recuerdo de las víctimas de la represión franquista".

Para esta entidad, "hoy es un día importante para La Barranca y para la memoria democrática de La Rioja". "La Barranca es memoria, dignidad y compromiso democrático", ha dicho celebrando este reconocimiento.

La disposición publicada en el BOE relata cómo "el golpe militar del 18 de julio de 1936 triunfó rápidamente en La Rioja, que quedó desde los primeros días del conflicto bajo el control de las fuerzas sublevadas".

Añade que en La Rioja "la ausencia de frente de guerra no supuso una menor violencia; por el contrario, la región fue escenario de una represión sistemática dirigida contra cargos públicos republicanos, militantes políticos y sindicales, maestros, trabajadores y personas identificadas con la legalidad republicana".

Así, "el elevadísimo número de ejecuciones provocó el colapso del cementerio de Logroño y obligó a buscar una nueva ubicación cercana para los enterramientos en fosas comunes. El lugar elegido fue un paraje conocido como La Barranca (...). Entre el 10 de septiembre y el 15 de diciembre de 1936 fueron asesinadas allí más de cuatrocientas personas, cuyos cuerpos fueron enterrados en tres fosas comunes".

Relata cómo, "a diferencia de otros puntos de enterramiento dispersos, La Barranca se consolidó desde el inicio como un lugar reconocible para los familiares, que acudían clandestinamente a recordar y llorar a sus muertos durante la dictadura, manteniendo viva una memoria prohibida".

En la actualidad, el denominado 'Cementerio Civil-Memorial La Barranca' es un espacio destinado a preservar y transmitir la memoria de las personas asesinadas, desaparecidas y represaliadas en La Rioja como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista.

El recinto está gestionado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con la Asociación La Barranca y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 15 de diciembre de 2021.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha visto en este reconocimiento "poner en valor un hito, un hecho histórico determinado ocurrido en este país".

"El reconocimiento, también, a las víctimas y a un lugar de memoria que tiene que ser conocido por todos los riojanos cada vez más, sobre todo por nuestros jóvenes. Así que es un motivo más para estar contentos y satisfechos", ha resaltado.