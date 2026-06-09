El Barranco Perdido abre su temporada estival con la puesta en marcha de la Playa Cretácica y una amplia programación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque temático de paleontología y aventura El Barranco Perdido iniciará el próximo sábado, 13 de junio, su temporada de verano con la apertura de la Playa Cretácica, un espacio acuático y recreativo dirigido al público familiar que amplía la oferta de actividades disponibles durante los meses estivales.

La puesta en marcha de esta instalación supone además la ampliación del horario de apertura del recinto. Del 13 al 30 de junio, el parque abrirá de martes a domingo, de 11,00 a 19,00 horas. Del 1 al 12 de julio, el horario será de 11,00 a 20,00 horas; entre el 13 de julio y el 31 de agosto permanecerá abierto todos los días de 11,00 a 20,00 horas; y, finalmente, del 1 al 6 de septiembre, abrirá de 11,00 a 18,30 horas.

La Playa Cretácica está integrada por diferentes espacios de agua y juego adaptados a todas las edades. Entre ellos destacan las piscinas de paleontología submarina y la Colina de los Saurios, donde los visitantes pueden disfrutar de pozas, cascadas y una pista que recrea el cauce de un río en la que se realizan actividades de búsqueda de fósiles entre guijarros. El área cuenta también con géiseres que funcionan como surtidores de agua y completan la experiencia lúdica del recinto.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA LOS MESES DE VERANO

Coincidiendo con la temporada estival, El Barranco Perdido reforzará las actividades de dinamización y teatralización vinculadas a los dinosaurios, eje temático del parque. La programación incluirá la participación de la mascota del recinto y otras intervenciones orientadas a la divulgación, la creatividad y la imaginación de los más pequeños.

Además, durante el verano se desarrollará una programación estable de espectáculos teatrales en el anfiteatro del parque. Estas representaciones combinarán comedia infantil y formato musical con contenidos dirigidos al público familiar y relacionados con la presencia de los dinosaurios en el territorio riojano.

La oferta de actividades se completará con visitas guiadas en vehículos 4x4 al Museo Cretácico y a los yacimientos de icnitas de Valdecevillo, uno de los enclaves paleontológicos más destacados de La Rioja.

PALEONTOLOGÍA, AVENTURA Y OCIO FAMILIAR

Junto a la Playa Cretácica, los visitantes podrán disfrutar del resto de instalaciones del parque. En la Colina Encantada se encuentra la Estación Paleontológica, donde se desarrollan actividades de excavación con herramientas específicas cuyos hallazgos pueden analizarse posteriormente en el Laboratorio del Tiempo mediante recursos digitales e interactivos.

Por su parte, el Circuito de Multiaventura ofrece recorridos con puentes tibetanos, tirolinas, senderos, pruebas de orientación, tiro con arco y escalada. Entre sus principales atractivos destacan el denominado Cuello del Braquiosaurio, un gran tobogán integrado en el recorrido, y la supertirolina que conecta con las zonas más elevadas del parque.

El recinto dispone asimismo de otros espacios como el edificio de accesos, que alberga la recepción, la tienda y una exposición interactiva, así como la Plaza de los Saurios-Anfiteatro, escenario habitual de actividades teatrales, cuentacuentos, títeres y otras propuestas divulgativas relacionadas con la paleontología.

La temporada 2025 confirmó la consolidación de El Barranco Perdido como uno de los principales recursos de turismo familiar de La Rioja, al registrar un total de 25.056 visitantes. El perfil de los usuarios refleja una marcada orientación familiar, con especial presencia de adultos de entre 31 y 45 años, que representaron el 34,2 por ciento del total, y de público infantil, especialmente en las franjas de 4 a 6 años y de 7 a 11 años, que sumaron más de 8.000 visitantes. Asimismo, las instalaciones acuáticas constituyeron la actividad más demandada del parque, al concentrar cerca del 40 por ciento de las entradas registradas.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, además de los 8.572 usuarios riojanos, el parque recibió una importante afluencia de público procedente de comunidades limítrofes, especialmente de País Vasco y Navarra, lo que evidencia la capacidad de atracción de El Barranco Perdido como destino turístico y de ocio familiar en el norte de España.