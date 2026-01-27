La Batalla de Bandas de La Rioja arranca 2026 con una 'Batalla de Covers' este jueves 29 de enero en Sala Fundición - PAOLA FEREGRINO

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este año, la Batalla de Bandas de La Rioja se reinventa y presenta una nueva y vibrante edición bajo el formato Batalla de Covers, una propuesta que pone en valor la reinterpretación, la personalidad y la creatividad de los artistas a partir de canciones conocidas por todos.

La primera eliminatoria tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 20,00 horas en la Sala Fundición de Logroño, y contará con la participación de Mirko, Necrosoul y Bass In A Voice Trío, tres propuestas muy distintas que prometen una noche intensa y diversa.

ARTISTAS PARTICIPANTES

BASS IN A VOICE TRÍO

Bass In A Voice Trío es un viaje de exploración sonora que sitúa al bajo eléctrico como instrumento melódico principal, combinado con una interpretación muy personal de líneas vocales y bases percusivas. El proyecto revisita temas clásicos y contemporáneos desde una perspectiva única y sorprendente. Formado originalmente en 2014 como dúo por Manuel León y Quique Alcalde, el proyecto incorpora desde finales de 2023 a Javier Alcalde en la percusión, consolidando un formato trío con una amplia trayectoria en escenarios del norte de España.

Su repertorio abarca desde Michael Jackson, Jimi Hendrix, Eric Clapton o The Beatles, hasta Los Secretos, canciones de Disney, U2, Louis Armstrong, Stevie Wonder o Coldplay, transitando con naturalidad por el rock, pop, soul, funk y jazz.

MIRKO

"Hola, soy Mirko y canto poemas escritos en sueños". Así se presenta este proyecto íntimo y personal que fusiona música y poesía, con el piano como hilo conductor. Mirko construye un puente entre mundos aparentemente dispares, acercando la poesía y la música clásica a nuevos públicos, y ofreciendo una experiencia emocional y delicada que contrasta con otros formatos habituales del directo.

NECROSOUL

Necrosoul llega desde Logroño con una propuesta contundente y enérgica. La banda presenta covers "muy cañeros" que los definen dentro de la escena rock y metal, aportando potencia, actitud y una fuerte conexión con el público amante de los sonidos más duros.

Una nueva etapa para la Batalla de Bandas La Batalla de Covers nace con la intención de ofrecer un espacio donde los grupos puedan demostrar su identidad artística a través de versiones reinterpretadas, manteniendo la esencia competitiva y el espíritu de apoyo a la música local que caracteriza a la Batalla de Bandas de La Rioja.