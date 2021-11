Belinda León (Cs) dice que "no hay derecho a que España siga sin tener un Pacto Nacional sobre Educación"

Exige al consejero Uruñuela que en La Rioja "opte por mejorar la formación y no las cifras"

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

"No vamos a dejar de ser la voz de los que no comparten la forma de gobernar del actual Gobierno porque en Educación no hay colores que valgan". Así, Ciudadanos La Rioja alerta de las consecuencias que tendrá en la formación de las nuevas generaciones el nuevo Decreto de Educación, 984/2021, aprobado la semana pasada y que permitirá titular en Bachillerato con una asignatura suspensa.

Para la formación naranja es "desesperanzador" ver cómo se hace "caso omiso al amplio rechazo que provoca en la sociedad riojana semejante relajación en la exigencia ya que somos una región que ha destacado durante décadas en los informes que medían el rendimiento académico".

"Me parece un despropósito. ¿Cómo se pueden cambiar las reglas del juego con el curso ya avanzado?", ha interpelado la diputada Belinda León, para señalar que "lo único que consigue el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, con sus declaraciones es generar confusión al alumnado, en las familias y desorientación en nuestros docentes. ¿Cómo se puede aplicar la evaluación LOMLOE a un currículo basado en la LOMCE, la anterior ley educativa? Carece de sentido alguno", ha sentenciado.

Para los liberales, la política educativa del Gobierno nacional y regional "es un desastre que está lastrando el futuro de los españoles", por eso "la educación lo que necesita es mayor inversión para lograr más calidad, igualdad y mejor formación de los docentes. Este sistema de evaluación que se pone en marcha vacía de responsabilidades al alumnado", ha puntualizado León.

Los naranjas abogan por la cultura del esfuerzo y por el respeto a la autoridad docente. Ambos principios se vulneran con el planteamiento del Gobierno de Andreu. "No creo que se pueda conseguir ningún objetivo, reto o sueño si no hay antes un esfuerzo máximo. A las dificultades de aprendizaje que puedan presentar los alumnos lo que se debe hacer es aumentar los esfuerzos y los apoyos", ha afirmado.

La educación necesita muchas reformas, entre otras un Pacto Nacional de Educación que es lo que desde Ciudadanos siempre se ha demandado, y buscar alcanzar el objetivo de formar mentes críticas y reflexivas. De esta forma, la diputada Belinda León ha resaltado que "no hay derecho a que España siga sin tener un Pacto Nacional de Educación para mejorar la calidad en las aulas y el apoyo al profesorado".

"Lo que pretende llevar a cabo Uruñuela -ha puntualizado León- es promocionar para mejorar las estadísticas. Piensan sólo en mejorar las cifras, pero no en mejorar la formación de nuestros niños y jóvenes".

La formación naranja considera que La Rioja "no se merece esta política educativa, ni que el consejero Uruñuela no haga uso de sus competencias para poder amortiguar semejante relajación de la exigencia que conlleva el decreto", ha finalizado.