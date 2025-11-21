Beltrán aspira a sumar en el PR todo el regionalismo integrando miembros de Vinea y en conversaciones con Por La Rioja

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La única candidata a presidir el Partido Riojano, Rita Beltrán, ha ofrecido hoy un "proyecto nuevo", dejando "ranciedades" y con la integración de todo el regionalismo, sumando "liberales, conservadores y progresistas". Por eso, además de contar en su lista con miembros de Vinea está en conversaciones con Por La Rioja.

En rueda de prensa ante la celebración, el 15 de diciembre, del Congreso del Partido Riojano al que acude como única candidata, ha insistido en la idea de que, en las últimas elecciones, se presentaron tres partidos regionalistas en La Rioja y ninguno entró en el Parlamento.

Ha visto necesario aunar todas las voces regionalistas frente a los nacionalismos de otras comunidades autónomas y se ha mostrado abierta a todas las personas que tengan "como prioridad" La Rioja y los riojanos.

Su comparecencia se ha producido después de que la otra candidatura, con un diez por ciento de los avales (Beltrán se presenta con el 65 por ciento) se diera de baja del partido y éste perdiera diecinueve de sus ochenta afiliados.

Entre las bajas se encuentra la del actual alcalde de Viniegra de Abajo, Víctor Grandes, y se sustenta, entre otras cuestiones, en que un miembro de la lista de Beltrán, Iván Herrero, ha sido candidato por Vinea y participó de los comienzos de Vox.

Hoy, Beltrán ha dicho no compartir "las formas" de quienes se han dado de baja del partido y de Grandes ha dicho que lleva dos años y medio "sin aparecer" por el mismo y "tampoco forma parte de la dirección".

"Simplemente era alcalde, y bueno, pues alcalde de un pueblecito pues está muy bien, representa un total de 27 votos. Tiene la importancia que tiene, a mí me parece importante tener un alcalde, pero sin más", ha indicado.

Se ha preguntado "por qué algunas personas se piensan que tienen el poder de dar el carnet de regionalista", defendiendo la incursión de Herrero porque su objetivo está "poner por encima La Rioja".

Ha señalado que nunca fue candidato por Vox, aunque ha añadido que "a nadie se le pregunta el ADN" en su proyecto. Herrero, ha defendido, se ha llegado a presentar por Vinea, "que es un partido regionalista".

"Hay muchas personas que vienen a nuestro partido, igual que hay muchas que se han ido a diferentes grupos políticos, y siempre y cuando su principal objetivo sea La Rioja no tengo ningún problema", ha defendido.

Ha añadido: "En el PR hay personas que nos consideramos más de izquierdas, otras personas que se consideran más de derechas, pero siempre y cuando el objetivo primordial sea poner por delante a La Rioja, no tengo ningún problema".

"Somos un partido democrático y las diferencias de opiniones se dirimen en el seno interno y, concretamente, en el Congreso que tendremos lugar el 14 de diciembre", ha dicho afeando las críticas recibidas en redes sociales y medios de comunicación por quienes se han dado de baja del partido.

Esta situación, ha informado, ha llevado a que tres personas, Javier Villar, Perfecto Uriel e Ignacio Achútegui hayan sido denunciadas por "injurias, calumnias y uso de logo". Son denuncias de personas "que se han visto ofendidas", no por el partido, aunque esto último no se descarta.

Ha negado que, tras las bajas, el partido (que actualmente cuenta con 61 afiliados) haya "perdido músculo" porque "la dirección del partido sigue estando" y "se han marchado personas con poco arraigo en el partido o que no les importa más que ellos mismos".

"Esto no es un chiringuito, esto no es un chamizo, el chamizo de fiestas está muy bien, pero esto es un partido serio con ganas de trabajar y ganas de seguir adelante y hablar y defender los 174 municipios de La Rioja", ha aseverado.

En la lista de Beltrán (Arnedo, 1970) se encuentran nombres como el exconcejal de Arnedo Jesús Gil de Gómez; Hector Narro (Vinea); Montserrat Bañares (vicepresidenta segunda del Partido Riojano); o Nathanael Amelivia (concejal del PR en Villamediana).