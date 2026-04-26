La Biblioteca de Fuenmayor expone los ejemplares más destacados de su fondo antiguo

La Casa de Cultura de Fuenmayor ha preparado una exposición con los ejemplares más destacados de su fondo antiguo - CASA DE CULTURA

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la celebración del día del Libro, la Casa de Cultura de Fuenmayor ha preparado una exposición con los ejemplares más destacados de su fondo antiguo.

Una muestra que podrá verse hasta el próximo 7 de mayo en la sala de exposiciones en horario de 16 a 21 horas de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13 horas. Además de libros editados desde mediados del siglo XIX también contará con paneles explicativos de las curiosidades que alberga nuestra biblioteca, cuyo fondo antiguo está integrado por los ejemplares editados antes de 1960 o por su especial consideración (ejemplares raros, firmados por sus autores o de temas muy específicos).

Los ejemplares de este fondo no se pueden prestar y su consulta se permite sólo en condiciones especiales para garantizar su conservación, siempre en las dependencias de la biblioteca y realizando una petición justificada.

En este fondo destacan tratados sobre materias muy diversas (geografía, agricultura, física, carpintería, peletería o geología) editados en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, así como novelas, ejemplares profusamente ilustrados, como un curioso tratado de fotografía de 1926, libros históricos y políticos de la época de la posguerra...

Y también clásicos de la literatura universal como un ejemplar de la primera edición del poemario 'Alondra de verdad' de Gerardo Diego de 1941, o varios de los muchos y curiosos libros publicados por el sacerdote riojano Francisco Gutiérrez Lasanta, que estuvo algunos años destinado en Fuenmayor antes de ser nombrado presbítero en la basílica de El Pilar de Zaragoza.

También hay ejemplares firmados y dedicados a la biblioteca por escritores que han presentado aquí sus libros como Pilar Salarrullana o Jesús Vicente Aguirre o por escritores que han visitado la biblioteca como Luís García Montero o J.J. Benítez y otras curiosidades, las más antiguas de ellas publicadas a mediados del siglo XIX.

LECTURA RELATOS GANADORES CONCURSO DE RELATOS DE AMOR

El lunes 27 de abril a las 19 horas, las alumnas ganadoras del III Concurso de Relatos de microrrelatos de amor que con el título 'el amor de la clase que sea' convocó el IES Tomás y Valiente de Fuenmayor nos leerán los textos ganadores para después hacer un y comentario sobre ellos.

Las tres ganadoras de este concurso fueron Alyssa Díez Jiménez (Navarrete), Marwa Ouadia Elmalqi (Fuenmayor) y Marina Leveleux Benito (Cenicero).