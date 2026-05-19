La Biblioteca Nómada organiza el jueves en Arnedillo un taller de cuentos y dibujo

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, viaja esta semana a Arnedillo con un "Taller de cuentos y dibujo" impartido por Kira Selva, que tendrá lugar el jueves 21 de mayo de 17,30 a 19,30 horas en el Centro San José.

El taller es gratuito y es necesario inscribirse en el Ayuntamiento de la localidad.

Esta actividad está abierta a niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años; los menores de 7 años deberán ir acompañados de un adulto.

Durante el taller se mostrarán diferentes cuentos y se prestará especial atención a las ilustraciones y a los diferentes estilos de dibujo. Posteriormente, cada niño realizará una actividad de dibujo sobre la ilustración de personajes.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos: Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela, Huércanos, Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros. Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y ofrece una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades.

Acerca la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad.