La Biblioteca de La Rioja acoge la presentación del cómic Diario de un Dibujante Sudoroso

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja acogerá, mañana jueves 17 de agosto, la presentación del cómic Diario de un Dibujante Sudoroso a las 19:00 horas en el Salón de Actos, tal y como ha anunciado esta entidad.

Diario de un Dibujante Sudoroso es una recopilación de las tiras que dibujó Pedro Espinosa en Logroño, durante la ola de calor que hubo en el verano de 2018, y que iba publicando en el Facebook.

En agosto del 2018, ha explicado el autor, hubo una ola de calor con temperaturas que oscilaron entre cuarenta y 46 grados en varios puntos de la península.

"Un poco antes de salir de vacaciones a La Rioja me robaron la cartera en Barcelona y tuve que hacer un calvario de trámites mientras la ciudad ardía. Por la noche me puse a dibujar una tira contando la aventura y la publiqué en mi página de Facebook sin pretensión de continuidad", ha relatado.

"Llovieron los me gustas y los comentarios, me hizo gracia y me planteé hacer una tira diaria a modo de diario estival. El diario cobró vida propia y a las anécdotas vacacionales se sumaron recuerdos, sueños acalorados, personajes célebres de mi tierra natal y comentarios distendidos sobre la actualidad".

Finalmente ha decidido recopilar todos estos dibujos y, a las tiras, ha añadido algunos de los comentarios de Facebook más sustanciosos. "Creo que ha quedado un librito divertido y apañado que transmite la frescura con la que fue escrito y dibujado", ha indicado.

Pedro Espinosa es un autor de cómics nacido en Logroño que también ha trabajado como ilustrador de libros y en prensa. Su obra Loco, en 2005, recibió el premio al Mejor cómic del año durante la Semana Negra de Gijón.

Ha colaborado en revistas como Cairo, Cimoc, Comix Internacional, 1984, El Jueves o Más Madera. También, como ilustrador, ha publicado en Diari de Barcelona, La Vanguardia, Avui y El Periódico.

Diario del dibujante sudoroso sale a la luz de mano de la Editorial Amaniaco. Son 140 páginas en blanco y negro, de 15 x 21 centímetros, con encuadernación rústica cosida.