La Biblioteca de La Rioja programa exposiciones, talleres, conferencias y espectáculos familiares en noviembre

La Biblioteca de La Rioja ofrece durante el mes de noviembre una variada programación dirigida a públicos de todas las edades, que combina arte, educación, historia y ocio familiar. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la Biblioteca y estarán organizadas por entidades y profesionales del ámbito cultural riojano.

Continúa el Rincón Ana María Matute como parte del homenaje que el Gobierno de La Rioja, en colaboración con numerosas entidades, está desplegando a lo largo de este año. Así, entre el 27 de octubre y el 7 de enero de 2025, la Biblioteca ofrece un espacio temporal en homenaje a Ana María Matute con motivo del centenario de su nacimiento.

Ubicado en la Sala de Préstamo, el Rincón recrea un salón de lectura inspirado en la autora -concebido por el equipo de Zarándula, con la colaboración de la Biblioteca y el apoyo de la Fundación San Millán-. Incluye un sofá, una mesita, una selección de sus obras en préstamo y un tenderete de códigos QR con lecturas dramatizadas e entrevistas. Un espacio acogedor y participativo para descubrir o redescubrir la voz de una de las grandes narradoras del siglo XX.

Por su parte, la Sala de Exposiciones acoge la muestra 'Fluye' con una selección de cuadros del artista Ángel Segura realizados con técnica impresionista. La exposición se podrá visitar del 1 al 27 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y fines de semana en horario de biblioteca.

La Biblioteca de La Rioja abre sus puertas, por primera vez, a la Escuela de Arquitectura 'La casa del vacío', en la que niños y jóvenes, de 4 a 16 años, podrán crear proyectos tridimensionales con materiales sostenibles, explorar la geometría, investigar sobre la vivienda y el urbanismo de Logroño y aprender el paso del plano al volumen.

Las sesiones se organizan en cuatro grupos: Pioneros (2º-3º Infantil), de 16,30 a 17,30 horas; Creadores I (1º-3º de Primaria), de 17,30 a 18,30 horas; Creadores II (4º-6º de Primaria), de 18,30 a 19,30 horas; y Expertos (1º-4º de ESO), de 19,30 a 20,30 horas. La actividad se desarrollará los lunes por la tarde hasta junio de 2026.

Se puede consultar toda la información de esta propuesta en la página web www.lacasadelvacio.net, mientras que las inscripciones se pueden realizar a través del correo electrónico lacasadelvacio@gmail.com.

A su vez, la conferencia '1700 aniversario Concilio de Nicea', organizada por la Concatedral Santa María de La Redonda, analizará la relevancia histórica y dogmática del Concilio que estableció el Credo de la Iglesia.

La sesión tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Actos, y contará con ponentes del claustro de Teología de la Diócesis, junto a Claudio García Turza y el obispo Santos Montoya. Del mismo modo, la presentación del libro 'Instituto Sagasta: Valor de Ley', organizada por Luis Ángel Pérez Alfaro, abordará los 66 años de historia del Instituto de segunda enseñanza de Logroño, desde su creación en 1837 como Instituto Riojano hasta 1903. El acto se celebrará en la Sala de Conferencias el 27 de noviembre, a las 19 horas.

El programa familiar incluye actividades en 'Noviembre. Viajemos por el espacio', en la que niños y jóvenes podrán descubrir curiosidades sobre el universo con el libro 'Pollito Pol juega a ser astronauta', de Benjamin Leduc y Laurent Richard, y de la Luna a partir del libro '¡Luna! La mejor amiga de la Tierra', de Stacy McAnulty, con ilustraciones de Stevie Lewis.

La sesión, organizada por la Biblioteca de La Rioja, se desarrollará los sábados 22 y 29 de noviembre, a las 18,00 horas, en la Sala Infantil y Juvenil. Las reservas se pueden realizar en la página web www.reservasblr.org desde las 10 horas del día anterior.

Ese mismo día, el Salón de Actos acogerá, a las 18,30 horas, la duodécima edición del Festival de Magia de La Rioja, organizada por Illusionitis bajo el programa 'Días de Magia'. El encuentro, dirigido a público familiar y con sedes repartidas por toda la región, incluirá espectáculos, exposiciones y talleres de ilusionismo participativo, centrados en la interacción con el público. La propuesta busca que los asistentes se conviertan en protagonistas del espectáculo y cada representación se adapta para que cada espectador pueda disfrutar de la experiencia de forma única.