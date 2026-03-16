La Biblioteca de La Rioja reúne exposiciones, conferencias, cine y actividades familiares en su programación de marzo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja ha organizado para las próximas semanas una nueva programación cultural que reunirá exposiciones, conferencias, proyecciones cinematográficas y actividades dirigidas al público familiar, impulsadas tanto por la propia institución como por diversas asociaciones culturales.

Hasta el 29 de marzo, la Sala de Exposiciones acogerá la muestra 'Diversidad en la pintura', organizada por el artista logroñés Alejandro Espiga. La exposición reúne obras de temática variada en las que predominan las tintas aguadas y los óleos, algunas con un marcado sentido del humor.

Espiga, nacido en Logroño en 1950 y formado en Dibujo Técnico en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, retomó la pintura tras cuatro décadas dedicadas al diseño industrial. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a Cáritas. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, y los sábados y domingos, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

'LITERATURA Y SALUD MENTAL'

El Ateneo Riojano y la Fundación San Millán de la Cogolla desarrollarán en la Biblioteca de La Rioja el ciclo de conferencias 'Literatura y salud mental', que se celebrará los días 18 y 19 de marzo a las 18,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Esta iniciativa reunirá a destacadas figuras de la literatura y el pensamiento para reflexionar sobre la relación entre creación literaria, experiencias vitales y bienestar emocional.

La primera sesión, el miércoles 18 de marzo, estará dedicada a la conferencia 'Trauma, vínculos afectivos y creación literaria en Miguel de Cervantes', en la que participarán el cervantista y exdirector de la Real Academia Española Darío Villanueva y el médico-psiquiatra Arturo Ezquerro.

Durante el encuentro se abordará la relación entre la biografía de Cervantes y la creación de una de las obras más influyentes de la literatura universal, analizando cómo los vínculos afectivos y las experiencias vitales pudieron influir en su proceso creativo.

El ciclo continuará el jueves 19 de marzo con la conferencia 'La palabra como terapia', protagonizada por la escritora Rosa Montero y el doctor Ezquerro. La sesión profundizará en el poder de la literatura como herramienta de reflexión y acompañamiento ante la adversidad, a partir tanto de la experiencia literaria de la autora como de la perspectiva clínica y divulgativa del psiquiatra.

ENTIDADES CULTURALES RIOJANAS

La programación cultural incluirá también otras propuestas organizadas por entidades culturales riojanas. El martes 17 de marzo, a las 19 horas, la Sala de Conferencias acogerá la charla audiovisual 'Compositores perseguidos: las represiones nazi y soviética', organizada por el Ateneo Riojano y a cargo de Fernando Sáez Aldana, dedicada a analizar la represión cultural ejercida durante ambos regímenes totalitarios del siglo XX y la persecución sufrida por numerosos compositores.

El Día de la Narración Oral se celebrará el jueves 19 de marzo, a las 18 horas, con un cuentacuentos dirigido al público familiar a partir de 3 años que se desarrollará en la Sala de Conferencias con entrada libre hasta completar aforo.

Esa misma jornada, a las 19 horas, el Salón de Actos será escenario de la charla 'Jugar a lo invisible', del fotógrafo David Jiménez, organizada por el Aula de Fotografía de La Rioja (FAULA) dentro de la programación de la cuarta edición de 'Primavera en Foto'. Durante el encuentro, el autor repasará su trayectoria artística y su proceso creativo en el ámbito de la fotografía contemporánea.

La jornada del sábado 21 de marzo reunirá varias actividades en el marco del festival de filosofía de Logroño 'El día más pensado', organizado por la Sociedad de Filosofía de La Rioja (SOFIRA). A las 11 horas se celebrará la charla 'Reflexiones para iniciarse en la Filosofía', dirigida a niños de entre 6 y 13 años acompañados de adultos, y a las 12 horas tendrá lugar el diálogo 'Vivir de pena, morir de risa: dos miradas sobre la infelicidad contemporánea', con entrada libre hasta completar aforo que requiere inscripción previa.

Ese mismo día, a las 17,30 horas, el Salón de Actos acogerá la proyección de la película 'Papusza' (Polonia, 2013), incluida en el ciclo de cine 'La mujer en el mundo II', organizado por la asociación Kirké: Feministas en Acción. La cinta relata la vida de Bronislawa Wajs, conocida como Papusza, primera poeta gitana que vio publicada su obra en Polonia.

La programación infantil continuará esa misma jornada, a las 18 horas, con la actividad 'Hábitats del planeta', que se desarrollará en la Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja. La sesión se centrará en el libro '100 cosas que deberías saber sobre los océanos', un recorrido divulgativo por los ecosistemas marinos y la biodiversidad que albergan, tras cuya lectura se realizará una actividad relacionada con el contenido del libro.

'FOTOGRAFÍA Y CONFLICTO'

El ciclo cinematográfico 'Fotografía y conflicto', organizado por La Crónica Riojana y el proyecto solidario 'Desde el río hasta el mar', regresará el domingo 22 de marzo, a las 17,30 horas, con la proyección del documental 'War Photographer' (Suiza / Estados Unidos, 2001), centrado en la figura del fotógrafo de guerra James Nachtwey y su trabajo en zonas de conflicto.