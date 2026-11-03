La Biblioteca Virtual de La Rioja amplía sus fondos históricos con 147 nuevas obras y objetos digitales

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Virtual de La Rioja (BiVirLa) ha incorporado durante 2026 un total de 147 nuevas obras y objetos digitales procedentes de importantes colecciones patrimoniales de la comunidad.

Las nuevas incorporaciones comprenden 21 obras históricas de la biblioteca del Monasterio de San Millán de Yuso, digitalizadas en colaboración con UNIR durante las campañas de 2025 y 2026, y otros 126 objetos digitales de la fase 18 de BiVirLa, desarrollada con financiación de las ayudas del Ministerio de Cultura. Todos estos fondos están disponibles para su consulta en línea a través de la Biblioteca Virtual.

Las dos actuaciones amplían el acceso público al patrimonio bibliográfico riojano mediante distintas vías de colaboración institucional. Por un lado, la participación de Fundación UNIR ha permitido digitalizar una selección de obras de especial interés histórico y científico conservadas en Yuso. Por otro, la continuidad de los proyectos financiados por el Ministerio de Cultura ha facilitado la incorporación de nuevos fondos de la Biblioteca de La Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos y el Monasterio de San Millán de Yuso.

DOS VÍAS DE COLABORACIÓN PARA AMPLIAR BIVIRLA

La digitalización de las 21 obras de San Millán de Yuso se ha desarrollado en dos campañas: seis títulos en 2025 y otros quince en 2026. La primera cesión de derechos se formalizó con UNIR, mientras que en la segunda ha participado su Fundación.

La otra actuación corresponde a la fase 18 de la Biblioteca Virtual de La Rioja, que ha permitido incorporar 126 objetos digitales procedentes de tres instituciones patrimoniales: 64 del Instituto de Estudios Riojanos, 35 de la biblioteca del Monasterio de San Millán de Yuso y 27 de la Biblioteca de La Rioja.

Esta línea de colaboración con el Ministerio de Cultura se mantiene de manera habitual desde 2009 y constituye uno de los instrumentos fundamentales para el crecimiento de BiVirLa y la recuperación y difusión del patrimonio bibliográfico de la comunidad.

LIBROS HISTÓRICOS DE SAN MILLÁN DE YUSO AL ALCANCE DE TODOS La Biblioteca del Monasterio de San Millán de Yuso conserva más de diez mil volúmenes, entre ellos incunables, libros antiguos y ejemplares de notable rareza. Su colección permite seguir la transmisión del conocimiento científico, humanístico, filosófico y religioso a lo largo de varios siglos.

Entre las 21 obras digitalizadas destacan un incunable impreso en Estrasburgo el 11 de febrero de 1496, 'Sermones tres de passione Christi', de Gulielmus Textor, que constituye el ejemplar más antiguo de las dos campañas.

La selección incluye también tratados médicos vinculados con Galeno y Andrés Laguna, obras de filosofía y pensamiento político, textos de autores clásicos como Boecio, Plutarco y Juvenal, y títulos de especial interés para la historia de las matemáticas y la ciencia.

La geografía y la cartografía ocupan un lugar destacado. Entre las obras incorporadas figuran el 'Atlas minor' de Gerard Mercator y Jodocus Hondius, publicado en Ámsterdam en 1628; la 'Géographie universelle' de Claude Buffier, de 1770; y el 'Atlas nouveau' de Nicolas de Fer, cuyo ejemplar conserva dieciséis mapas coloreados a mano.

La colaboración con UNIR ha permitido poner estas obras a disposición de investigadores y ciudadanos sin necesidad de manipular los ejemplares originales. La campaña de 2026 ha generado 8.119 imágenes TIFF de preservación, además de imágenes de consulta, documentos PDF con reconocimiento de texto y metadatos técnicos y descriptivos.

NUEVOS FONDOS DE TRES INSTITUCIONES PATRIMONIALES

La fase 18 de BiVirLa amplía la presencia digital de tres importantes colecciones bibliográficas riojanas y ofrece una representación especialmente significativa de la historia cultural, social, científica y literaria de la comunidad.

Los 64 objetos digitales procedentes del Instituto de Estudios Riojanos (IER) incluyen obras literarias y teatrales de Manuel Bretón de los Herreros, entre ellas 'Poesías' y 'Una ensalada de pollos', así como tratados de aritmética y geometría de Benigno Marroyo y Gago.

También se incorporan obras pastorales y doctrinales de Antolín Monescillo, reglamentos y documentos de centros educativos de Logroño, Calahorra y Torrecilla de Cameros, y materiales de especial interés para la historia económica y social de La Rioja.

Entre estos últimos destacan el 'Catálogo de la Fábrica de sillas de Florentino Pérez y Pérez', de Villanueva de Cameros, y la 'Cartilla sanitaria' de León Corral y Maestro, relacionada con las medidas preventivas frente al cólera.

La selección incluye, además, reproducciones de tarjetas postales de Logroño e imágenes de la iglesia de San Bartolomé y del claustro de Santa María de Palacio.

Los 35 objetos digitales incorporados en esta fase amplían la presencia de los impresos antiguos de la biblioteca monástica en BiVirLa y complementan la digitalización promovida por UNIR.

Entre los títulos más destacados figuran 'Malleus maleficarum', atribuido a Heinrich Institoris y Jacob Sprenger; 'Il Philocolo', de Giovanni Boccaccio; 'Genialium dierum libri sex', de Alessandro Alessandri; y 'La piazza universale di tutte le professioni del mondo', de Tommaso Garzoni.

También se incorporan 'Giardino di fiori curiosi', de Antonio de Torquemada, y 'De Leone Belgico', de Michael von Eytzinger, junto con tratados de agricultura, medicina, teología, gramática y filosofía.

Los 27 objetos digitales procedentes de la Biblioteca de La Rioja incluyen documentos relacionados con la historia, las instituciones, las tradiciones y la vida social de distintas localidades.

Entre ellos destacan el 'Reglamento de la Sociedad-Recreo de Nájera', la 'Memoria sobre la erección de una casa de beneficencia y asilo rural de mendicidad', el 'Proyecto de ordenanzas de riego de Alfaro' y el 'Reglamento de la Cocina Económica de Logroño'.

La selección incorpora también 'La chiquita de Nájera', de José Jackson Veyán, y otras publicaciones de interés cultural, educativo y bibliográfico.

DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN

Las dos actuaciones contribuyen a preservar los ejemplares históricos mediante la creación de reproducciones digitales que reducen su manipulación y permiten ampliar las posibilidades de consulta e investigación.

La fase 18 ha generado 33.930 imágenes TIFF de preservación, 33.806 imágenes JPEG y miniaturas para consulta, 126 documentos PDF con reconocimiento óptico de caracteres y 33.806 ficheros XML ALTO, además de metadatos bibliográficos, técnicos y estructurales.

Los trabajos de digitalización fueron realizados por Digibís/Baratz y remitidos a la Biblioteca de La Rioja el 23 de septiembre de 2026.

Las nuevas incorporaciones se complementan con la descripción bibliográfica de los ejemplares en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta catalogación permite identificar las ediciones y documentar las características de los ejemplares conservados.

La Biblioteca Virtual de La Rioja, puesta en marcha en 2007, desarrolla su labor mediante campañas sucesivas de digitalización y colaboración con instituciones culturales. Sus recursos se organizan conforme a estándares internacionales de descripción e interoperabilidad que permiten su difusión a través de Hispana y su incorporación a Europeana.

Las nuevas obras pueden consultarse en la Biblioteca Virtual de La Rioja, que reúne fondos de interés para la historia y la cultura de la comunidad y facilita su acceso desde cualquier lugar.