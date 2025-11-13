La Biblioteca Virtual de La Rioja renovará su sede digital en 2026 e incorporará nuevos fondos patrimoniales

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Virtual de La Rioja (BiVirLa), el portal de acceso al patrimonio bibliográfico y documental de la Comunidad Autónoma, expandirá a lo largo de los próximos meses sus contenidos digitales con la incorporación de más de 33.000 nuevas imágenes y diferentes fondos vinculados al patrimonio riojano.

Además, dará un paso importante en su proceso de modernización tecnológica con la migración de estos contenidos a una nueva plataforma que dotará a la Biblioteca Virtual de mayor estabilidad, seguridad y capacidad de gestión, asegurando la preservación a largo plazo del patrimonio digital riojano.

Durante el Congreso de Bibliotecas Públicas celebrado en Granada los días 4, 5 y 6 de noviembre, el equipo de la Biblioteca de La Rioja mantuvo una reunión técnica con César de Juanes, de Baratz y Digibis, para coordinar la migración de BiVirLa a un nuevo entorno en la nube.

El nuevo contrato con la empresa Baratz, responsable de la plataforma, entrará en vigor el 1 de febrero de 2026, y permitirá que la nueva sede digital de BiVirLa esté plenamente operativa entre marzo y abril de 2026.

De esta forma, a lo largo del año se integrarán todos los proyectos de digitalización actualmente en marcha, de forma coordinada con los distintos agentes culturales de la región.

33.000 NUEVAS IMÁGENES DEL PATRIMONIO RIOJANO

Del mismo modo, está previsto que en 2026 se incorporarán los resultados del proyecto de digitalización financiado por el Ministerio de Cultura, dentro de la convocatoria estatal de ayudas a la digitalización y preservación del patrimonio bibliográfico. El proyecto, presentado por la Biblioteca de La Rioja, permitirá digitalizar 116 obras, entre monografías, manuscritos y material gráfico, que generarán 33.333 nuevas imágenes en alta resolución.

Entre los fondos destacados figuran obras de Bretón de los Herreros, Antolín Monescillo, Benigno Marroyo, Hermenegildo Tobías Ruiz y Elías Alfaro, junto con ejemplares de gran valor patrimonial conservados en bibliotecas riojanas.

La ampliación de BiVirLa incluye también la incorporación de nuevos proyectos institucionales. En concreto, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) y su Fundación de Arquitectos colaboran en la digitalización del fondo Gerardo Cuadra, un conjunto de materiales vinculados a la historia de la arquitectura riojana. La incorporación de este fondo se realizará entre noviembre de 2025 y comienzos de 2026, requisito necesario para la justificación de la ayuda ministerial, y su contenido se integrará en BiVirLa como repositorio interoperable OAI-PMH.

OBRA COMPLETA DE JULIO REY PASTOR

Por su parte, el Instituto de Estudios Riojanos (IER) proyecta incorporar a BiVirLa la obra completa del matemático riojano Julio Rey Pastor, que fue microfilmada en 1970 y cuyos derechos de difusión ha conseguido el profesor Luis Español, de la Universidad de La Rioja. Esta iniciativa permitirá poner a disposición del público el legado de una de las figuras más destacadas de la ciencia española del siglo XX.

La digitalización de su obra completa permitirá que el legado científico riojano tenga una presencia estable y accesible en BiVirLa, integrando su producción en el patrimonio cultural de La Rioja.

La Biblioteca Virtual de La Rioja forma parte del Convenio Europeana, suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de La Rioja, que regula el suministro de metadatos y miniaturas de BiVirLa al agregador nacional Hispana y su posterior difusión en Europeana, la biblioteca digital de la Unión Europea.

Gracias a este acuerdo, los contenidos riojanos serán accesibles desde cualquier punto del mundo junto a los de las principales bibliotecas digitales europeas, cumpliendo los estándares de interoperabilidad Europeana Data Model (EDM), OAI-PMH y Linked Open Data (LOD).

Con esta nueva etapa, la Biblioteca Virtual de La Rioja refuerza su papel como plataforma de referencia para la difusión del patrimonio cultural riojano, integrando sus fondos en el espacio digital europeo. La nueva sede digital, los proyectos de digitalización y la conexión con Europeana permitirán multiplicar el alcance del patrimonio riojano, garantizando su preservación, accesibilidad y visibilidad internacional.