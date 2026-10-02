Las Bibliotecas del Grupo 9 de Universidades se reúnen en la UR en unas jornadas de buenas prácticas

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja organiza las VI Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Personas 'La Biblioteca Extendida', que reúne a 50 bibliotecarios del Grupo 9 de Universidades (G-9).

Este encuentro -inaugurado el jueves 1 de octubre por Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica- pretende ser un espacio de encuentro, debate y reflexión donde se comparten inquietudes, ideas, problemas y soluciones relacionadas con el papel activo que juegan las bibliotecas universitarias como motores culturales y de extensión universitaria.

La conferencia inaugural titulada 'La biblioteca socia' ha corrido a cuenta de Mari Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria e integrante de la Comisión Permanente de Rebiun.

En total participan 50 bibliotecarios del Grupo 9 de Universidades (G-9) y ha habido 22 aportaciones, repartidas en 5 ejes estratégicos, de las cuales 13 han sido comunicaciones y 9 pósteres.

Las VI Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Personas 'La Biblioteca Extendida' abordan el jueves 1 y viernes 2 de octubre en la Universidad de La Rioja la organización de eventos culturales en el entorno universitario (exposiciones, clubs de lectura, "escape room", gamificación, teatro, concursos etc.); y estrategias de extensión bibliotecaria y apertura a la sociedad.

Igualmente, la colaboración de la biblioteca con otros servicios universitarios y agentes culturales; el uso de espacios físicos y virtuales para la dinamización cultural; así como la evaluación e impacto de las actividades culturales en la comunidad universitaria.

Las bibliotecas, además de cumplir con las funciones que tienen asignadas dentro del ámbito académico, son también centros de innovación, cultura y participación ciudadana, y contribuimos a democratizar el acceso al conocimiento.

Las bibliotecas actúan en ocasiones como puente entre la Universidad y la sociedad a través de actividades de muy variada índole; y tienen el potencial para ser un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento, la creatividad y el aprendizaje permanente.

Así, las jornadas se proponen como un lugar para compartir experiencias sobre estas cuestiones, para poder aprender todos de las experiencias de los demás; dado que las bibliotecas generan comunidad e impacto social, es decir, un auténtico ecosistema cultural abierto a toda la sociedad.

No obstante, las jornadas están abiertas también a que desde las bibliotecas presentéis cualquier otro tipo de experiencia que tengáis en los servicios que trabajáis en los espacios abiertos a los usuarios y queráis darlo a conocer al resto de las bibliotecas, aunque no tengan relación con los ejes temáticos que se proponen.

Las VI Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Personas 'La Biblioteca Extendida' están dirigidas a los bibliotecarios del Grupo 9 de Universidades (G-9) que, en su día a día, se dedican a la prestación de los servicios más directos con los usuarios.

El Comité Científico de las VI Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Personas 'La Biblioteca Extendida' está formado por M.ª Jesús Saiz Vega, María Cristina Seguí Santonja, Marta Macías Borràs, e Ignacio Andollo Santamaría, directores de las bibliotecas universitarias de Cantabria, Zaragoza, Islas Baleares y La Rioja, respectivamente.

El Comité Organizador está compuesto por Ignacio Andollo Santamaría, Ana Blanco Martínez, Almudena Corzana Sierra, Joaquín León Marín y Margarita Ruiz de la Cuesta Moneo, de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja.