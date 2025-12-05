El binomio discapacidad y emprendimiento protagoniza una jornada organizada por Inserta Empleo - INSERTA EMPLEO

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha celebrado hoy una jornada sobre discapacidad y emprendimiento, bajo el título 'Emprendimiento: Impulsando Oportunidades del emprendimiento en La Rioja', en el Hotel Gran Vía. La apertura de este encuentro, cofinanciado por la Unión Europea, ha sido realizada por Luis Pérez Echeguren, gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), y Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en La Rioja y Castilla y León.

A continuación, los asistentes han podido disfrutar de una charla motivadora de la emprendedora con discapacidad Marina Joven, terapeuta ocupacional y técnica experta en violencia de género e Igualdad que trabaja aspectos relacionados con la salud, el bienestar, la sensibilización y la igualdad. Seguidamente, Fernando Siu, jefe del departamento Lab-Formación y Emprendimiento de Inserta Empleo y Gustavo Ortiz, responsable de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos Empresariales de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, han explicado los servicios para emprendedores que ofrecen ambas entidades.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda 'De la teoría a la práctica', moderada por Arantxa Alonso, directora de la oficina de Inserta Empleo en La Rioja en la que han participado Raquel Ramírez, de la Asociación El Colletero y Ángel Palacios, del proyecto 'Cocinar a ciegas'. La clausura ha corrido a cargo de Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja.