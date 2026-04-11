Bodegas Faustino, entre las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según la revista británica 'Drinks International'

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LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Faustino vuelve a situarse entre las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según el ranking anual 'The World's Most Admired Wine Brands', que ha sido elaborado por la revista británica 'Drinks International'.

Con esta nueva edición, la bodega alcanza su noveno año en la lista, en la que sólo hay 13 bodegas españolas, "y consolida una trayectoria marcada por la consistencia, la reputación y una fuerte presencia internacional".

Este reconocimiento, otorgado por más de 200 expertos del sector de 48 países, distingue a aquellas marcas que destacan por su calidad, prestigio e influencia mundial.

En este contexto, Bodegas Faustino, que pertenece a Familia Martínez Zabala, "se posiciona como una de las bodegas españolas más relevantes dentro de un listado dominado por grandes grupos internacionales y referentes históricos del vino mundial".

A este galardón se suma el hecho de que su enólogo, Juan José Díez, ha sido incluido recientemente en la lista 'The Master Winemaker 100' de la revista The Drinks Business, que distingue a los 100 mejores enólogos del mundo.

Un reconocimiento "que avala la firmeza del trabajo enológico de Bodegas Faustino y su capacidad para mantener estándares de calidad al más alto nivel internacional", dicen desde la firma.

La presencia continuada de Bodegas Faustino en ambas clasificaciones "refleja el peso de un modelo de crecimiento sostenido en la familia, viñedos, sostenibilidad e innovación ,y basado en la internacionalización, un camino iniciado hace décadas y que hoy se traduce en una marca presente en más de 140 países".

La permanencia durante nueve años en el ranking de 'The World's Most Admired Wine Brands' "confirma la solidez de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia".

"El vino más emblemático de la bodega, Faustino I Gran Reserva, es líder en exportación dentro de su categoría en Rioja y constituye una pieza clave en la construcción de esta identidad, convirtiéndose en uno de los grandes embajadores de Rioja en el mundo", aseguran.

El reconocimiento "llega además en un momento dorado para Bodegas Faustino, tras haber sido distinguidahace escasos meses como 'European Winery of the Year' por Wine Enthusiast, uno de los medios más influyentes del sector, que valoró su trayectoria, proyección internacional y coherencia a lo largo del tiempo".