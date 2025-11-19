Bodegas Franco-Españolas acoge este sábado el XI Mercado de la Moda y el Vino, con 20 expositores

Archivo - Imagen de una edición anterior del Mercado de la Moda y el Vino en Bodegas Franco-Españolas - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Franco-Españolas celebra este sábado, 22 de noviembre, la XI edición del Mercado de la Moda y el Vino, una cita "que conecta el talento creativo con el público general, en un entorno único y centenario a orillas del Ebro".

Tal y como ha informado la organización, el mercado reunirá este año a veinte expositores entre diseñadores, artesanos y marcas emergentes, que presentarán y venderán sus propuestas de moda, complementos, joyería, ilustración y objetos de autor.

Una jornada, ha señalado, pensada para acercar el diseño, el comercio local y la cultura del vino a visitantes de dentro y fuera de La Rioja, y también para animar a adelantar las compras navideñas, mientras se disfruta de los vinos Bordón y Diamante.

Con acceso gratuito para el público y un horario ininterrumpido de 11 a 15 horas y de 17 a 22 horas, el Mercado de la Moda y el Vino "se reafirma como un punto de encuentro, ofreciendo una forma diferente de vivir la bodega y la ciudad".

Como novedad, el evento contará con un espacio especial dedicado a Más Diamante, la última incorporación al porfolio de la bodega. "Una oportunidad para descubrir en primicia este nuevo vino", ha destacado.

La música amenizará el momento en El Muelle de Carga, el lugar de encuentro de la bodega, con música en directo de 13 a 15 horas y sesión DJ de 19 a 22 horas. Esta actividad cuenta con la colaboración del Programa de Ayudas para la Dinamización Turística del Ayuntamiento de Logroño.