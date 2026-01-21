Bodegas Franco-Españolas, el destino de ocio y cultura del vino más visitado de La Rioja en 2025 - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Franco-Españolas Vino & Experiencias, la división de eventos, cultura, venta directa y enoturismo del Grupo Eguizábal, ha cerrado el ejercicio 2025 con las mejores cifras de su historia, consolidándose como el destino de enoturismo y cultura del vino más visitado de La Rioja y uno de los principales polos de ocio cultural del norte de España.

A lo largo de 2025, 80.164 personas han participado en alguna de las propuestas experienciales de la bodega, lo que se traduce en una facturación global de 2.139.336 euros y un 32,13% más que el ejercicio anterior.

La valoración del público respalda este posicionamiento: Franco-Españolas figura de manera recurrente entre los principales puntos de interés de Logroño en plataformas como Tripadvisor, donde se sitúa entre las bodegas más recomendadas de Rioja por los visitantes.

Para Borja Eguizábal, CEO de Bodegas Franco-Españolas, "estos datos refuerzan una idea que ya es compartida por público y profesionales: la bodega se ha convertido en referencia como lugar donde el vino se vive desde múltiples perspectivas, y donde gran parte de lo que sucede en La Rioja a nivel cultural y experiencial pasa, de una forma u otra, por nuestros espacios centenarios".

CINCO ÁREAS PARA UNA EXPERIENCIA GLOBAL.

Con un equipo profesional de trece personas, Franco-Españolas Vino & Experiencias articula su actividad en cinco líneas de negocio complementarias, con el enoturismo y los eventos como principales motores, apoyados por la venta directa de vino, las degustaciones, El Muelle de Carga y una agenda cultural ya consolidada a lo largo del año.

La agenda cultural Bordón y Diamante, que cumplirá 14 años en 2026, es el activo diferencial de la bodega, que aporta marca, reputación y servicio al público local y regional.

En 2026 se mantendrán citas consolidadas como +Teatro con Diamante, el Cine de Verano, Hallowine o Día de la Moda y el Vino, y se incorporarán nuevas propuestas que se irán anunciando a lo largo del año.

Además, la bodega seguirá siendo escenario de eventos culturales de referencia como Actual, impulsado por el Gobierno de La Rioja, o el formato internacional Candlelight, promovido por FEVER.

Elena Pilo, directora de Vino & Experiencias señala que "mantener durante más de una década una agenda cultural pionera, estable y de calidad supone una inversión constante en imagen, comunicación y sostenibilidad social, y se reclama una mayor implicación de las administraciones públicas para que este tipo de iniciativas".

El área de Eventos y turismo MICE mantiene su tendencia alcista, con una mayor concentración de actividad en los meses de mayo y octubre.

La bodega acoge anualmente más de un centenar de eventos corporativos y congresos, lo que la ha consolidado como un espacio de referencia en La Rioja para la celebración de encuentros empresariales, profesionales, sociales o bodas, abierto 360 días al año.

"Aunque no depende directamente de nosotros, trabajamos para incentivar la celebración de este tipo de actos en otros momentos del año con el objetivo de desestacionalizar la demanda y seguir creciendo", apunta Pilo.

El enoturismo convencional registró en 2025 un descenso en número de visitantes, concentrado principalmente entre junio y septiembre. Sin embargo, la venta directa conseguida gracias al enoturismo como palanca de consumo de vino ha crecido significativamente.

Para Borja Eguizábal, "el descenso de visitas confirman una pérdida de competitividad de destino frente a otros, en momentos en los que el turista busca estancias medias más largas".

"Lo que nos hace pensar una estrategia clara: crecer en valor más que en volumen. El enoturismo se confirma como una puerta de entrada clave al mundo del vino, capaz de generar ventas de alto valor y capacidad de generar vínculo con el visitante", añade.

El Muelle de Carga, el espacio de la bodega abierto al público final y profesional para consumo y comercialización de vino, ha dado servicio a cerca de 27.000 personas durante su primer ejercicio completo, con un público mayoritariamente nacional.

El Muelle desarrolló una agenda propia de actividades: desde talleres de coctelería con vino hasta experiencias de winefulness, y consolidó su carta de coctelería con vino, que volverá a replicarse en el verano de 2026 como una forma de generar nuevos contextos de consumo.

MIRANDO A 2026: CONSOLIDAR, FIDELIZAR Y CRECER CON EQUILIBRIO.

De cara a 2026, la bodega prevé continuar su crecimiento sostenible, con una estrategia basada en la experiencia del cliente, la incorporación de tecnología e Inteligencia Artificial en procesos operativos y relación con el consumidor, y en un enfoque claro hacia la fidelización y la construcción de embajadores de marca.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, la bodega muestra cierta preocupación por la ligera pérdida de visitantes detectada y hace un llamamiento a las administraciones para coordinar estrategias culturales y turísticas, reforzando la competitividad de Logroño y La Rioja como destino.