Un bodegón de verduras de la huerta calagurritana anuncia las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha dado a conocer el cartel de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que Calahorra celebrará del 17 al 26 de abril. Bajo el título 'Color, olor y sabor', el cartel muestra un gran y colorido bodegón de verduras con la coliflor IGP 'Calahorra' como protagonista de todas ellas.

Alcachofas, espárragos, puerros, lechugas y tomates completan la composición, reflejando los productos que se cultivan en la huerta calagurritana y que han convertido a Calahorra en la Ciudad de la Verdura.

La obra es del artista navarro Iñaki Fernández Iturmendi, ganador del primer concurso de diseño de carteles anunciadores de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, convocado por el Ayuntamiento de Calahorra.

"Sabiendo que la coliflor es la reina de las verduras en Calahorra he hecho una especie de bodegón fusionado con las verduras a su alrededor con mucha luz y en tonos que invitan a probarlas y comerlas", ha explicado el autor.

Fernández Iturmendi ya en 2008 ganó el primer premio del concurso de carteles de las fiestas patronales de agosto en honor a San Emeterio y San Celedonio con su obra 'Al son de las gaitas'.

Desde 1990 ha participado en numerosos concursos de diseños carteles ganando un total de 490 premios. El Ayuntamiento de Calahorra ha recibido 66 carteles, uno de ellos se excluyó a petición del propio participante. Por lo que finalmente han participado en el concurso 65 obras, procedentes de distintas ciudades de España.

El jurado, presidido por la concejala de Turismo, Reyes Zapata, e integrado por la concejala de Festejos, Raquel Moral; el concejal socialista, Esteban Martínez; Álvaro Rodruejo, aparejador municipal; Allende Garrido, graduada en Bellas Artes, y el agricultor Roberto Vázquez, ha elegido por mayoría el cartel firmado por Iñaki Fernández.

Como premio el ganador del concurso recibirá 800 euros. Las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional, celebran este año su 30 aniversario y el Ayuntamiento de Calahorra ya está trabajando en la preparación de una programación especial para conmemorar estos 30 años. En unos días se aprobarán las bases de la quinta edición del concurso de diseño de trajes para la pasarela 'Ciudad de la Verdura', que será el 24 de abril.