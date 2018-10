Bohedal, el Tren del Vino, MUWI y la Ruta de Bodegas de Villabuena, Premios Best Of Bilbao-Rioja 2019

PREMIOS BEST OF

Los Premios Best Of de Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2019 que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino - Great Wine Capitals han sido entregados este jueves en la bodega riojana Conde de los Andes, en Ollauri.

Los galardonados en esta XVI edición han sido la bodega Bohedal, el Tren del Vino y el festival de música MUWI, en La Rioja, así como la Ruta de Bodegas de Villabuena de Álava.

Como mención especial extraordinaria, el jurado ha reconocido la figura de Juanma Lavín y el trabajo de su equipo en Villa Lucía (Laguardia, Álava). En esta ocasión, dada la gran calidad de los diecinueve proyectos finalistas, el jurado ha ampliado el número de premios a cuatro e incorporado dicha mención especial.

Al acto de entrega, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, han acudido cerca de 200 invitados, entre ellos autoridades y representantes del sector turístico, vinícola y de restauración de Álava, Bizkaia y La Rioja.

El presidente del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network, Juan Mari Sáenz de Buruaga, ha agradecido la hospitalidad de Conde de los Andes, ganadora del Best Of Internacional del año pasado, y destacado "la excelente calidad de los proyectos presentados al certamen, su apuesta por la innovación, la creatividad y la incorporación del paisaje y el medio natural como elemento vertebrador de muchas de las propuestas".

El presidente de Bilbao-Rioja también ha subrayado "la participación de los jóvenes empresarios y su esfuerzo en el desarrollo de nuevos servicios de turismo del vino, que ayudan a desarrollar las economías locales, crear empleo y frenar la despoblación en las áreas rurales".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Jaime García-Calzada, destacó que "estos Premios son nuestra forma de ofrecer un modesto pero sincero reconocimiento al enorme esfuerzo que están desarrollando, principalmente las bodegas, pero por extensión todas aquellas empresas que tienen algo que ver con el mundo del vino y del turismo enológico por un objetivo común: el fomento, promoción y desarrollo de este tipo de turismo".

García-Calzada subrayó que "es necesario continuar en este camino de la apuesta por el enoturismo como una de las fuentes de creación de riqueza para nuestros territorios", dado que "tenemos mucha potencialidad, pero también mucho camino por recorrer", además de precisar que "hemos entendido que debemos abrir las puertas de nuestras bodegas para atraer visitantes, mostrarles nuestras riquezas naturales, históricas, patrimoniales y culturales".

Los Premios Best Of reconocen la excelencia y la innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurante; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola. En la presente edición se habían reunido diecinueve candidaturas.

Después de visitar, analizar y evaluar a las candidaturas presentadas a los Premios Best Of Bilbao-Rioja 2019 al Turismo del Vino, el Jurado calificador, dada la extraordinaria calidad de las propuestas de este año, ha decidido otorgar cuatro premios y una Mención Especial.

BODEGA BOHEDAL, de Cuzcurrita del Rio Tirón. Una pequeña bodega familiar que inició su andadura en el año 1917. Tres generaciones más tarde, abuela, madre y nieta siguen trabajando en la misma línea que sus antepasados disfrutando del vino y manteniendo vigente el compromiso familiar con la tierra. En los viñedos de Cuzcurrita del Río Tirón ofrecen un ramillete de experiencias enoturísticas originales a las que trasladan toda la pasión que estas tres mujeres sienten por su trabajo. Un proyecto intergeneracional con el componente emocional del amor por la tierra y el trabajo bien hecho.

EL TREN DEL VINO. Organizado por La Rioja Capital (Gobierno de La Rioja), representa la implicación de las iniciativas pública y privada en favor de la promoción enoturística y del vino de Rioja. Una actividad que combina el recorrido teatralizado de un tren especial entre viñedos, la puesta en valor del patrimonio vitivinícola y arquitectónico, el paisaje y la gastronomía. Todo ello en colaboración con Renfe, los municipios visitados y las bodegas que abren sus puertas a los viajeros, incluido el público familiar, para el disfrute de sus instalaciones centenarias en Haro y localidades cercanas.

MUWI LA RIOJA MUSIC FEST. Este proyecto sintetiza música y vino en una programación de conciertos de primer nivel, continuación veraniega del Festival ACTUAL. Muwi se instala en Bodegas Franco Españolas, que abre sus puertas a los festivaleros que visitan Logroño para acoger en sus espacios gran parte de las actividades de los tres días de conciertos. Sus organizadores pretenden acercar la cultura del vino a los más jóvenes y les invitan a disfrutar de la "música a la riojana" con una copa de vino y tapas.

LA RUTA DE BODEGAS, de Villabuena de Álava. Proyecto coral que suma las voluntades de un nutrido grupo de bodegas para promocionar sus vinos y una localidad con el mayor número de bodegueros de Rioja Alavesa. El recorrido permite visitar cuatro bodegas y catar sus mejores vinos con una tapa, para finalizar con una cata comentada en el wine bar del Hotel Viura. Visitar una de las bodegas de este municipio ofrece no sólo la opción de degustar grandes vinos, también conocer el alma de los habitantes de esta localidad.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

JUANMA LAVÍN. VILLA LUCÍA, de Laguardia. El jurado ha reconocido el trabajo de Juanma Lavín, alma mater de Villa Lucía, que destaca con sus proyectos y especialmente con el último: ComeCultura.

"Juanma, además de una dilatada vida en, por y para la gastronomía, implicando a la familia, con fe ciega en su proyecto, ha convertido Villa Lucía en un lugar de referencia en el mundo del enoturismo", señala el acta del jurado.

"Y lo ha hecho con naturalidad y sencillez, con ideas propias, manteniendo una profunda sintonía con la cultura -prosigue el jurado-. Sus fogones siempre han estado al servicio del vino, sin olvidar la gastronomía, porque Juanma tiene unas sólidas tradiciones culinarias familiares, y ha sido capaz de que todo ello sirva de vehículo a la cultura, convirtiendo los paisajes en sabores, salvaguardando la memoria del gusto y la integridad de las tradiciones culturales y gastronómicas de su territorio. Creativo, imprevisible, luchador, apasionado, vital, inquieto y versátil. Ese es Juanma Lavín".

Los Premios Best Of al Turismo del Vino nacen en 2003 a iniciativa de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que agrupa a diez capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de prestigio internacional, para reconocer la excelencia del enoturismo.

Dentro de la Red se integra el Comité Bilbao-Rioja formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao, La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. El objetivo de esta Red es fomentar, a partir de la cooperación en el campo del turismo vitivinícola, el desarrollo económico, universitario y cultural.

Los ganadores pasarán a una segunda fase internacional, donde se premiarán originalidad e innovación, y de la que resultarán los ganadores Best Of en el ámbito mundial. Estos serán anunciados durante la Gala Internacional Premios Best Of que se celebrará en Adelaida, Australia, el próximo 8 de noviembre de 2018, en el transcurso de la Asamblea General de la Red.