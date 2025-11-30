Un boleto de La Primitiva premiado con 114.000€ en San Asensio: fue sellado en el Bar Jesús

LOGROÑO/ MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Un boleto del sorteo de 'La Primitiva' de este sábado, de segunda categoría (5 aciertos + Complementario), ha sido sellado en la localidad riojana de San Asensio, obteniendo el afortunado 114.605,42 euros. Fue validado en el bar 'Jesús', situado en la plaza nueva.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' ha estado formada por los números 31, 37, 20, 36, 35 y 46. El número complementario es el 25, el reintegro el 8 y el Joker, 3068183. La recaudación ha ascendido a 11.039.068 euros.

En el sorteo de 'La Primitiva' de este sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 32.325 de Almoradí (Alicante), situado en Avda. Manuel de Torres, 20, y en el nº 45.540 de La Bañeza (León), situado en Reloj, 15.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes premiados con 114.605,42 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 48.110 de San Asensio (La Rioja), situado en Plaza Nueva, s/n, y en la Administración de Loterías nº 525 de Madrid, situada en Indalecio Prieto, 3.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 137 boletos acertantes premiados con 3.067,30 euros cada uno.