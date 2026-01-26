Bomberos actúan ante una falsa alarma por olor a gas en un edificio de viviendas en Miguel Villanueva

Al lugar han acudido Bomberos del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño ha acudido, en la mañana de hoy, al edificio de viviendas ubicado en la calle Miguel Villanueva, número 11, ante lo que más adelante se ha confirmado como una falsa alarma por olor a gas.

Alrededor de las once de la mañana, ha acudido al lugar un camión de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño así como una ambulancia en preventivo, además de Policía Local.

Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Logroño a Europa Press, se ha tratado de una falsa alarma por olor a gas, de forma que los bomberos, tras comprobarlo, han abandonado el lugar al igual que el resto de efectivos.